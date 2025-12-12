En esta noticia Las más visto de Amazon Prime en USA el miércoles

Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Amazon Prime ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 10 de diciembre para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

1_ El Grinch

Cada año, durante la Navidad, los habitantes interrumpen su tranquila soledad con festividades que se vuelven cada vez más exageradas, brillantes y ruidosas. Cuando los Quién anuncian que este año planean una celebración tres veces más grande, el Grinch se da cuenta de que la única forma de recuperar un poco de paz y silencio es robando la Navidad. Con ese propósito, decide disfrazarse de Santa Claus en la víspera de Navidad, consiguiendo un reno muy especial para que lo lleve en su trineo. Al mismo tiempo, en Villa Quién, una encantadora niña llamada Cindy-Lou, llena de espíritu navideño, organiza con sus amigos un plan para atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena y así poder agradecerle por ayudar a su madre trabajadora.

2_ Código: Traje rojo (Red One)

Tras el secuestro de Santa Claus (código: Traje rojo), el Jefe de Seguridad del Polo Norte se ve obligado a colaborar con el cazarrecompensas más famoso del planeta en una emocionante aventura alrededor del mundo para rescatar la Navidad.

3_ Juegos de niños (Playdate)

Brian ha sido recientemente despedido de su empleo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar con otro padre, quien resulta ser una persona problemático.

4_ Landman: Un negocio crudo (Landman)

En Texas, gánsteres y millonarios buscan enriquecerse en la industria petrolera mientras las plataformas de extracción de petróleo predominan en la región. El empresario Tommy Norris se esfuerza por llevar a su compañía al éxito en medio del auge del petróleo.

5_ Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Mientras la gente expresa su indignación hacia la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán reunirse nuevamente. Con su amistad única como el factor decisivo de su porvenir, deberán mirarse a los ojos con sinceridad y empatía para enfrentar su evolución personal y alterar el destino de todo Oz.

6_ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Tras la segunda salida de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon asumió el papel de su reemplazo definitivo. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa volvió a Nueva York.

7_ Come See Me in the Good Light

Una narración personal y optimista que aborda el amor en medio de la pérdida, donde las reconocidas poetas Andrea Gibson y Megan Falley descubren tanto la fortaleza como el humor en lo que podría ser su último año juntas.

8_ Navidades blancas

Bob y Phil son dos hombres que acaban de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Como talentosos cantantes y bailarines, deciden ganarse la vida realizando actuaciones musicales. En su camino, se encuentran con un par de hermanas que también están en el mismo negocio. Siguiéndolas, llegan a Vermont, donde se encuentran en un hotel que enfrenta serias dificultades financieras. El gerente del hotel resulta ser su antiguo superior en el ejército y sus problemas económicos son bastante apremiantes.

9_ Beast Games

Mil asombrosos participantes se enfrentan a retos tanto físicos como mentales en busca de la oportunidad de obtener un impresionante premio en efectivo de 5 millones de dólares. Cada semana, los competidores pondrán a prueba su fuerza y creatividad para seguir en la competencia, ¡con la aspiración de convertirse en el afortunado millonario!

10_ La Casa de David (House of David)

Relata la evolución del personaje bíblico David, quien se convierte en el rey más famoso de Israel. El rey Saúl, que en su momento fue poderoso, sucumbe a su propio orgullo. Siguiendo el mandato divino, el profeta Samuel elige y unge a un joven marginado como el nuevo monarca. Cuando un líder pierde su posición, otro debe levantarse.