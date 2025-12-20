En esta noticia Qué antecedentes de salud tiene Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.

El traslado desde San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su hogar.

Tras la evaluación preliminar, los profesionales de la salud determinaron que era necesario su traslado inmediato al mencionado sanatorio porteño para que se le realicen estudios complementarios.

Esta semana, la expresidenta recibió un nuevo revés judicial. La Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de su defensa que planteaba la supuesta inconstitucionalidad y arbitrariedad del dispositivo de monitoreo electrónico que debe usar durante su arresto domiciliario. Y ratificó que debe seguir usando la tobillera electrónica.

El fallo de este jueves se inscribe en la secuencia judicial abierta tras la decisión del máximo tribunal del 10 de junio, cuando dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Una semana después, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó la ejecución de la sentencia bajo la modalidad de prisión domiciliaria y fijó las condiciones que ahora fueron ratificadas por los supremos.

Qué antecedentes de salud tiene Cristina Kirchner

Mientras fue presidenta, Cristina Kirchner fue operada dos veces:

En 2012 se le extirpó la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, en Pilar, tras un diagnóstico que detectó nódulos. Luego se confirmó que se trataba de “adenomas foliculares”.

En 2013 fue operada de un hematoma subdural, localizado entre el cerebro y el cráneo. Fue intervenida en la Fundación Favaloro.

Ya durante su gestión como vicepresidenta:

extirpación del útero por la aparición de lo que se evaluó como “polípo sospechoso”. En 2021 fue sometida a una histerectomía total en el Sanatorio Otamendi. Se trató de una cirugía programada, realizada por vía laparoscópica, que consistió en lapor la aparición de lo que se evaluó como “polípo sospechoso”.

Según trascendidos, cualquier novedad sobre el estado de salud de la ex presidenta Cristina Kirchner será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.

