Juliana Awada: la herencia de estilo de la Primera Dama El legado de la consorte presidencial es un look chic, categoría que enmarca una elegancia descontracturada que parece fácil de conseguir pero, en verdad, está fríamente calculada.

Juliana Awada, la compañera de vida del presidente Mauricio Macri, tiene un estilo que la distingue como una de las Primeras Damas más elegantes del mundo, a la altura de las reinas Letizia de España y Máxima de Holanda. Su look está asociado al chic, la categoría que enmarca una elegancia descontracturada que parece fácil de conseguir pero, en verdad, está fríamente calculada e innatamente lucida.

En casi cuatro años en su rol, Juliana no alzó su voz de manera elocuente en ningún asunto de la agenda pública. De allí que los comentarios sobre su ‘gestión’ estuvieran referidos casi exclusivamente a su evidente belleza, su guardarropa, su sex appeal y, a modo informativo, al valor de las prendas que viste en galas, cumbres, viajes y campaña.

Si bien siempre fue destacado el hecho de que optó por etiquetas de lujo, incluso mientras la economía argentina implosionaba, los informes periodísticos mantuvieron un tono anecdótico o ‘de color’, bien lejos de la indignación mediática que estallaba cada vez que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner usaba joyas o carteras de alta gama.

Y aunque ‘copió’ muchas referencias indumentarias de la ex Primera Dama estadounidense Michelle Obama, no la imitó en el hecho de ‘militar’ el made in, si bien en momentos clave se inclinó por diseñadores argentinos. Con todo, se la podría considerar digna ‘heredera’ de Jackie Kennedy, quien creó un estilo inolvidable en apenas tres años como consorte presidencial.

¿Oportunidad perdida?

Esta es, quizás, la época más emocionante para ser mujer, porque se transita un proceso histórico de equidad y empoderamiento inédito en la historia. Pero Awada se limitó a cumplir sus funciones y dejó pasar la oportunidad de ser recordada por algo más que sus looks y su rol como esposa y madre, a tal punto que incluso se desdibujó su trayectoria como empresaria textil.

Fiel asistente a todos los desfiles de lanzamiento de colecciones, desde 2015 no se dejó ver prácticamente en ninguna front row. En cambio, sí fue habitué de las vernisagges del mundo de las artes plásticas. Entre las etiquetas locales, apeló a LyU, Roma Renom, Javier Saiach, Gabriel Lage y, con mucha frecuencia, Ménage à Trois, una marca que replica la imagen propuesta por las brands europeas: no fue una elección astuta.

Su uniforme casual está compuesto por pantalones chupín, sandalias, blusas, blazeres y clutches. En las ocasiones protocolares, sus vestidos fueron siempre de ensueño. Nunca desentonó o desacertó, a riesgo de dar una imagen repetitiva.

En promedio, Awada siempre lució asociada al estilo de las argentinas que, sin ser fashionistas, están conectadas con el espíritu estético global. De allí que haya usado ítems de Prada, Stella McCartney y Céline.

De hecho, gran parte del repertorio de carteras ideado por Phoebe Philo, la exdirectora creativa de esa casa francesa, pasó por las manos de Awada. No es casual: la diseñadora inglesa es sinónimo de la noción de vestuario por sobre la idea de moda entendida como tendencia.

La simpleza lujosa marca el zeitgeist indumentario de esta época. Para saber si Juliana Awada deja alguna tipo de herencia estilística como Primera Dama, hay que esperar...