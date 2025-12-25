¿Por qué la informalidad laboral persiste en Argentina?

En esta noticia Imagen dirigencial

Ficha Técnica

El fin del 2025 trae consigo un fortalecimiento de la imagen del presidente Javier Milei , que cobró impulso luego de la resonante victoria en las elecciones de medio término, pero también trae aparejado un impacto considerable en el espectro opositor.

Este año que concluye también será recordado como el del encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien supo concentrar el poder del peronismo durante años y, además, ocupar el rol de principal dirigente opositor, al menos, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según la “Brujula Social” de Pulso Research , hoy no está tan claro quién es el principal opositor a Javier Milei.

El sondeo, publicado en la segunda quincena de diciembre, muestra como CFK sufre un desplome continuo de su imagen como dirigente opositora.

En mayo, cuando comenzó a hablarse de su condena por la causa “Vialidad”, la dos veces expresidenta alcanzó el máximo ratio del último año: 32,5% la ubicaba como contendiente al proyecto libertario. Ese número ahora está casi en la mitad, en 17,3%.

Aunque en mayo el 43% ya decía que “no sabía” o que “nadie” ocupaba ese rol, hoy el número escala hasta el 52%. La mitad de los encuestados creen que nadie conduce la oposición al presidente.

Cristina se derrumbó, pero sigue siendo la persona que concentra ese rol.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había alcanzado su máximo en noviembre, con 13,5% y en diciembre descendió 0,9%, con 12,6.

Llamativamente, por detrás, aparece el propio Javier Milei, con 5,6; luego el “kirchnerismo” como entidad, con 4,8 y, por último, Mauricio Macri, con tan sólo 1,4.

Imagen dirigencial

Para Pulso Research, el presidente Javier Milei sigue manteniendo un mínimo márgen de aprobación, con 47,9 de visión positiva, y un 47,3 negativa.

A partir de allí, todo el resto cuenta con diferenciales en rojo: Kicillof -10; Cristina -12; Patricia Bullrich -12; Mauricio Macri sobresale con -31%.

Ficha Técnica

METODOLOGÍA > Online

CANTIDAD DE CASOS > 2.000

UNIVERSO > Ciudadanos argentinos mayores a 16 años en condiciones de votar en la República Argentina.

DISEÑO MUESTRAL > No probabilístico, estratificada, con cuotas por género y edad. Ajustado según parámetros sociodemográficos y electorales.

ERROR ESTADÍSTICO > +/- 3.5 con un intervalo de confianza de 95%

CUESTIONARIO > Cerrado y estructurado con algunas preguntas abiertas.