La primera dama Verónica Alcocer regresó a Colombia luego de permanecer varias semanas en el exterior, en medio de la controversia generada por su inclusión en la llamada lista Clinton.

El retorno se produjo en las últimas horas y, aunque no se conocieron mayores detalles oficiales, se confirmó que hubo gestiones desde la Casa de Nariño para facilitar su llegada al país.

Según lo que trascendió, Alcocer aterrizó en suelo colombiano después de enfrentar dificultades para regresar debido a las sanciones derivadas de su aparición en la lista Clinton. Estas restricciones habrían complicado su movilidad internacional y generado un escenario complejo para concretar su retorno.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el lugar exacto de su arribo ni sobre su agenda inmediata, pero fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno intervino para destrabar el regreso.

Qué es la lista Clinton y por qué fue incluida Verónica Alcocer

La lista Clinton es un mecanismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sanciona a personas y entidades presuntamente vinculadas con actividades ilegales, como el narcotráfico o el lavado de dinero. La inclusión implica restricciones financieras y comerciales que pueden afectar viajes, transacciones bancarias y relaciones internacionales.

En este contexto, Verónica Alcocer fue señalada junto a otras figuras del entorno presidencial por un supuesto apoyo tácito al narcotráfico desde las políticas asociadas a la denominada “paz total”, una acusación que ha generado fuerte controversia política.

Quiénes más fueron incluidos en la lista Clinton

Además de la primera dama, en la lista también fueron mencionados el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti y Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario. Las menciones se produjeron en medio de investigaciones y señalamientos sobre presuntos vínculos con sectores ilegales, aunque desde el Gobierno se ha rechazado de manera reiterada cualquier relación con actividades criminales.

Estas inclusiones profundizaron las tensiones políticas y dieron lugar a fuertes debates tanto a nivel nacional como internacional.

La estadía de Verónica Alcocer en Suecia antes de su regreso

Las últimas apariciones públicas de Alcocer se registraron en Suecia, país en el que permaneció varias semanas. Durante ese período, el Gobierno colombiano concretó la compra de una flotilla de aviones Gripen, una operación que quedó envuelta en una intensa polémica política y mediática.

Aunque no se estableció una relación directa entre la presencia de Alcocer en ese país y la negociación militar, el contexto alimentó las críticas y los cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.

La relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer

En medio de la controversia, el propio presidente Gustavo Petro confirmó públicamente que ya no mantiene una relación con Verónica Alcocer. Esta declaración sumó un nuevo componente personal y político a una situación que ya se encontraba bajo fuerte escrutinio público.

El regreso de la primera dama a Colombia se produce así en un escenario marcado por sanciones internacionales, tensiones internas en el Gobierno y un clima político altamente polarizado.