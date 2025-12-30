Si bien el riesgo país y el Merval en dólares cierran el 2025 en valores similares a los que iniciaron el año, la volatilidad en el medio fue extrema

El mercado estuvo condicionado por el evento electoral de PBA en SEP25 y nacional en OCT25

Las variables Macro consideran ordenándose y la inflación Continuó a la baja.

El equilibrio fiscal permanece inquebrantable e intacto, y funciona como ancla para seguir esperando una mayor desinflación en 2026

Para el año que viene, el gobierno busca reducir su dependencia de Wall Street para financiarse y pagar la deuda en dólares

La acumulación de reservas será una de las variables más importantes, el año que viene junto con Las reformas estructurales