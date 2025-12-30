El Gobierno tiene en claro que uno de sus objetivos a nivel parlamentario, además del Presupuesto 2026, es el denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, un proyecto de ley que busca fomentar la repatriación de los dólares que están “debajo del colchón”.

La administración del presidente Javier Milei ya había presentado a mediados de mayo, luego de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos“.