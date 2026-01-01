Este jueves, 1 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3775.59 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,11%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un ligero aumento en dos ocasiones y una estabilidad en el resto. Esta fluctuación sugiere una posible volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.93%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 377,559.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 755,118.02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,887,795.05 pesos colombianos.