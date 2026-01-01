El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral se intensifica cada día. Según el informe “Future of Jobs 2025” del Foro Económico Mundial, la próxima década traerá cambios profundos: aunque se proyecta la creación de 170 millones de nuevos empleos, un número similar podría desaparecer por la automatización, especialmente en posiciones administrativas y de nivel inicial.

Las proyecciones de Bloomberg agregan más preocupación al panorama: la IA podría hacerse cargo de más del 50% de las tareas que hoy realizan analistas de investigación de mercado y representantes de ventas. El Foro Económico Mundial es contundente: “La IA podría impactar en casi 50 millones de puestos de trabajo solo en Estados Unidos, ya sea eliminando escalones de acceso laboral o democratizando roles que antes requerían habilidades especializadas”.

Qué dijo Bezos sobre el “trabajador del futuro”

En medio de esta incertidumbre, Jeff Bezos compartió su perspectiva durante la Italian Tech Week 2025, realizada en Turín. El magnate tecnológico identificó un tipo específico de profesional que, según él, permanecerá irreemplazable: “Aquel que posee la capacidad de inventar”.

Para el fundador de Amazon, la inventiva trasciende la simple innovación: es el motor fundamental de todo progreso tecnológico. “El avance depende de quienes imaginan soluciones nuevas para problemas existentes y se animan a construir lo que todavía no existe”, explicó Bezos, atribuyendo a esta mentalidad la transformación de Amazon desde una modesta librería en línea hasta convertirse en uno de los gigantes globales del comercio electrónico.

Fuente: EPA CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El empresario recordó una experiencia formativa de su juventud que moldeó su filosofía de trabajo. Durante un verano en el rancho familiar de Texas, Bezos y su abuelo se enfrentaron al desafío de reparar un bulldozer sin asistencia profesional. “Dedicamos todo un verano a arreglarlo. Para extraer la transmisión, tuvimos que diseñar y construir nuestra propia grúa”, relató.

Esta experiencia le enseñó lecciones sobre creatividad práctica, resolución de problemas y la importancia de enfrentar obstáculos con ingenio y perseverancia, valores que después aplicaría en sus emprendimientos.

La búsqueda del perfil inventor

Bezos se define a sí mismo como “inventor por naturaleza” y aplica este criterio en sus procesos de selección de personal. “Podés ponerme frente a una pizarra blanca y voy a generar cien ideas en treinta minutos”, afirmó. Más importante aún, busca activamente esta característica en quienes aspiran a sumarse a sus organizaciones.

“Cuando entrevisto candidatos, les pido que me den un ejemplo concreto de algo que hayan inventado”, reveló el empresario. Para él, los profesionales con mentalidad creativa son quienes mantienen viva la experimentación y garantizan la innovación continua en las compañías.

El magnate también reflexionó sobre cómo la innovación funciona como escudo contra el temor a la competencia. En declaraciones anteriores, Bezos había reconocido: “Me dan más miedo dos jóvenes trabajando en un garaje que los competidores que ya conozco”. Esta frase hace eco de cómo nacieron gigantes tecnológicos como Google, Apple o la propia Amazon, todos iniciados en espacios modestos por emprendedores con ideas disruptivas.

Según el fundador de Amazon, el auge de la IA está acelerando un cambio estructural en cómo las empresas valoran a su fuerza laboral. Cada vez más organizaciones priorizan la creatividad y la capacidad de adaptación por sobre los títulos académicos o los años de experiencia acumulados.

La paradoja de Amazon: innovación y despidos masivos

Sin embargo, la realidad corporativa de Amazon presenta una contradicción notable. Poco después de que se conocieran estas declaraciones de Bezos, la compañía anunció el despido de 1.800 ingenieros en Nueva York, California, Nueva Jersey y Washington. Según informó CNBC, los recortes globales de la empresa alcanzarían los 14.000 empleados.

Beth Galetti, directora de recursos humanos de Amazon, justificó los despidos asegurando que la compañía continuaría enfocada en la “innovación”. Esta aparente contradicción —prescindir de miles de ingenieros mientras se proclama la importancia de los inventores— no pasó desapercibida para los analistas del sector, quienes encontraron sorprendente la decisión.

Amazon despide a 1200 empleados en el país como parte de un ajuste global. El recorte y genera fuertes reacciones.

La tensión entre el discurso sobre la importancia de la creatividad humana y las decisiones corporativas de reducción de personal ilustra la complejidad del momento que atraviesa el mercado laboral tecnológico. Mientras los líderes empresariales destacan el valor de la inventiva, las compañías también buscan optimizar costos en un contexto económico desafiante.