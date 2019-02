Cristina vs Juliana: dos colecciones de carteras que valen lo mismo que un departamento

Cristina Kirchner y Juliana Awada están en las antípodas ideológicas, pero cuando de accesorios se trata la devoción por las carteras de lujo las acerca. Según un seguimiento realizado por El Cronista, en base a 30 fotografías periodísticas, cada una posee una colección de carteras de diseñadores de lujo, que en su mayoría no se comercializan oficialmente en Argentina, equivalentes al precio promedio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento de precios se realizó de tres maneras: por un lado, los sitios web de las marcas; por otro lado, para los modelos de temporadas anteriores que ya no se consiguen en las tiendas se tuvo en cuenta los precios publicados en dos sitios web de reventa, www.vestiairecollective.com y www.collectorsquare.com. (Ver infografía interactiva)

Cristina Kirchner contabiliza carteras por un total de u$s 115.678 de marcas francesas, italianas e inglesas como Dior, Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Chanel entre otras. La cifra, en pesos, supera la valuación de $ 4.000.000 realizada por el juez federal Claudio Bonadio sobre las obras de arte secuestradas en diversos allanamientos a sus domicilios.

En su colección se destaca la cartera Birkin de la casa Hermes realizada en cuero de cocodrilo violeta y que en el mercado secundario se la puede conseguir por u$s 35.108. El elevado monto se debe a que este modelo, nombrado así en homenaje a la actriz y cantante Jane Birkin, se caracteriza por su exquisita realización artesanal y la lista de espera a la que ingresa todo aquel que desee poseer una.

El de la ex presidenta, en particular, fue realizado en cuero de cocodrilo, un material que de por sí eleva el precio. A su vez, por la alta demanda y la poca disponibilidad, los precios tienden a dispararse en la reventa. A modo de ejemplo: en 2017 la casa de subasta Christie’s remató por u$s 377.000 un particular modelo de Birkin realizado en piel de cocodrilo del Himalaya con incrustaciones de oro y diamantes.

Juliana Awada también posee un gusto particular por las carteras de piel de cocodrilo de Hermes. Además de varias carteras Birkin, la pieza más cara que El Cronista pudo registrar, es un sobre de mano de piel de cocodrilo negro que lució durante una visita oficial a Holanda. El mismo esta valuado en u$s 23.000.

La colección total de la Primera Dama tenida en cuenta para esta nota asciende a u$s 116.770, con un especial gusto por las piezas de la casa francesa Celine. Al igual que la senadora nacional Awada se inclina por los modelos clásicos que en ocasiones adquiere en distintos colores y tamaños.