Cinemark Hoyts lanzó una plataforma para ver estrenos de películas online: cómo y cuánto cuesta el cine digital

Mientras aún se espera la apertura de las salas de cine, Cinemark/Hoyts y la empresa Cining (una empresa de BF Distribution) presentaron su nueva plataforma de estrenos cinematográficos para películas que todavía no han pasado por el circuito comercial de pantalla grande local.

Según lo anunciado, ya está a disposición en formato de alquiler "No matarás", el nuevo thriller de David Victori, protagonizado por el actor español Mario Casas (Selección Oficial del Festival de Sitges), que en su paso reciente por las salas de España se ubicó como 1 en el ranking. También se puede ver la comedia "Yes, God, Yes", de la realizadora Karen Maine con el protagónico de Natalia Dyer ("Stranger Things").

La programación incluirá títulos de diversos géneros y provenientes de países como Estados Unidos, Francia, México, Corea del Sur y Rusia, entre otros, informaron las empresas en un comunicado.

Para ver las películas se deberá adquirir la entrada a través del sitio de Cinemark Hoyts, y se obtendrá un código para ingresar en la app de Cining (disponible para reproductores de medios digitales o Smart TV, además de en el sitio web www.cining.com.ar/play). El espectador podrá reproducir la cinta hasta tres veces.

Las entradas cuestan $ 320 y la venta es exclusivamente a través del sitio web de Cinemark Hoyts Argentina.