Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, fue elegido CEO del Año 2025, un reconocimiento que llega en un momento clave para la industria energética argentina y para la propia compañía. El galardón, otorgado por El Cronista, la revista Apertura y PwC Argentina desde hace 13 años, distingue a los ejecutivos que logran combinar liderazgo, visión estratégica y capacidad de ejecución en contextos complejos.

En esta edición, el premio tuvo un fuerte anclaje en el presente y el futuro de la economía argentina. La energía volvió a ocupar un lugar central en la agenda productiva y exportadora del país, y Vaca Muerta se consolidó como uno de los activos estratégicos más relevantes. En ese marco, la decisión de avanzar con el proyecto Argentina GNL se convirtió en el principal hito del último año de la petrolera.

El desarrollo que encaró YPF para montar una planta de licuefacción de gas natural, con una inversión estimada en u$s 30.000 millones, es considerado el anuncio de inversión más importante de la historia argentina. La iniciativa permitirá transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable a gran escala, capaz de llegar a los principales mercados internacionales.

Hasta ahora, el principal límite del yacimiento había sido la infraestructura. La Argentina podía producir cada vez más gas, pero no contaba con los medios para llevar ese recurso al mundo. La licuefacción aparece, así, como la pieza que faltaba para destrabar el potencial completo de Vaca Muerta. YPF asumió el rol de empresa tractora del proyecto y Marín fue uno de los impulsores clave para que la iniciativa empezara a tomar forma.

“Quiero agradecer antes que nada al presidente Javier Milei. Primero por la transformación que está haciendo en el país, pero también por haberme dado la oportunidad de encabezar este desafío", dijo Marín al recibir el premio.

El ejecutivo también destacó el trabajo de los equipos de YPF y el compromiso de los colaboradores de la compañía para alcanzar una meta ambiciosa: que la Argentina logre exportar u$s 30.000 millones de gas hacia 2030. Ese objetivo se apoya en una transformación profunda del perfil exportador del país, con el gas natural licuado como vector central.

El proyecto Argentina GNL marca un punto de inflexión para la industria energética local. La licuefacción permite enfriar el gas a -160 grados para reducir su volumen y transportarlo en barcos metaneros, lo que habilita su exportación a destinos lejanos. De esta manera, el gas deja de estar atado a la demanda regional y pasa a integrarse de lleno en el mercado energético global.