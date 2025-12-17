En un movimiento que sacude el ecosistema de la inteligencia artificial, Amazon se encuentra en conversaciones avanzadas para invertir al menos 10.000 millones de dólares en OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT.

La noticia posiciona esta operación como una de las mayores apuestas en IA generativa, en un contexto de feroz competencia por el talento y la infraestructura computacional. Las negociaciones, aunque fluidas y preliminares, podrían valorar a OpenAI en más de 500.000 millones de dólares, allanando el camino hacia una posible salida a bolsa con una valoración cercana al billón de dólares.​

Implicancias estratégicas para Amazon

La inversión no se limita a capital: Amazon busca integrar sus chips Trainium de AWS (Amazon Web Services) en el entrenamiento de modelos de OpenAI, diversificando la dependencia actual de Nvidia y fortaleciendo su posición en la nube. Esto representa un “golpe maestro” para AWS, que compite con Azure de Microsoft —dueño del 27% de OpenAI y con derechos exclusivos sobre ciertos modelos hasta la década de 2030— y Google Cloud.

Además, se explora una versión empresarial de ChatGPT para el marketplace de Amazon, similar a acuerdos con Etsy o Shopify, potenciando sus aplicaciones de compras impulsadas por IA.​

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, podría consolidar su posición de liderazgo en IA con el aporte de Amazon.

El factor Microsoft

OpenAI enfrenta compromisos masivos de capacidad de servidores en nubes externas, lo que hace atractiva la inyección de Amazon para cumplirlos sin saturar a Microsoft. Sin embargo, el pacto de octubre de 2025 entre OpenAI y Microsoft mantiene exclusividad en productos API de Azure, limitando a Amazon a no-API o colaboraciones periféricas.

Fuentes anónimas, citadas por The Information y Reuters, destacan que las charlas podrían escalar con otros inversores, pero nada está cerrado, reflejando la volatilidad de un mercado donde la IA devora billones en hardware.​

Impacto en el mercado tecnológico

Las acciones de Amazon subieron un 1,4% en preapertura tras la filtración, alcanzando los 225,68 dólares, señalando confianza de los inversores. Para OpenAI, fundada por Sam Altman, esta alianza acelera su escalada en una carrera donde el cómputo define el liderazgo. Analistas ven en esto una consolidación de “acuerdos circulares”: gigantes tech intercambian capital por acceso a innovación, redefiniendo la frontera entre nube y modelos generativos.​

Este desarrollo subraya la fiebre inversora en IA, con Amazon posicionándose como jugador clave. Mientras las negociaciones avanzan, el sector observa si Trainium impulsará a ChatGPT o si Microsoft contraatacará.