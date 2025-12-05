En esta noticia Las más visto de Hulu en Estados Unidos

Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en diciembre.

Las más visto de Hulu en Estados Unidos

1_ Por fin solo en casa

Max Mercer pasará la Navidad solo y hará todo lo necesario para defender su hogar de los invasores.

2_ Ponte en mi lugar de nuevo (Freakier Friday)

Años después de que Tess y Anna vivieran una crisis de identidad, Anna es ahora madre de una niña y espera a su futura hijastra. Al lidiar con los múltiples desafíos que surgen de la fusión de dos familias, Tess y Anna se dan cuenta de que ciertas situaciones pueden repetirse.

3_ Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

Durante las celebraciones navideñas, Kevin y su familia se preparan para tomar un vuelo hacia unas breves vacaciones. Sin embargo, Kevin comete un error y aborda un avión que lo transporta a Nueva York, donde se encuentra una vez más solo y vulnerable.

3_ Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

Durante las celebraciones navideñas, Kevin y su familia se preparan para tomar un vuelo hacia unas breves vacaciones. Sin embargo, Kevin comete un error y aborda un avión que lo transporta a Nueva York, donde se encuentra una vez más solo y vulnerable.

4_ Todas las de la ley (Alls Fair)

Un equipo de abogadas expertas en divorcios decide dejar un bufete liderado por hombres para establecer su propio y próspero despacho. Inteligentes, decididas y con una rica vida emocional, enfrentan separaciones complicadas, escándalos y lealtades fluctuantes, tanto en los juzgados como en su vida personal. En un entorno donde el dinero tiene el control y el amor se convierte en un conflicto, estas mujeres no solo participan, sino que transforman las normas del juego.

5_ Las Kardashian

La familia que tanto conoces y amas regresa con una nueva serie que ofrece una mirada completa a su vida. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie se muestran ante las cámaras para desvelar los secretos que se esconden detrás de los titulares.

6_ Hospital General

'Hospital General' ha estado al aire durante 53 años y ha alcanzado más de 13,523 episodios. La narrativa de esta telenovela se enfoca en la vida de los residentes de Port Charles y en el hospital local, donde las historias se desarrollan en torno a romances, intrigas y secretos sorprendentes.

7_ Padre de familia

"Padre de familia" es una serie de comedia animada dirigida a un público adulto, creada por Seth MacFarlane para la cadena Fox. La trama gira en torno a los Griffin, una familia común formada por los padres Peter y Lois, sus hijos Meg, Chris y Stewie y su perro Brian, que tiene características humanas.

8_ Boda letal (Bride Hard)

Cuando un grupo de mercenarios secuestra una opulenta boda, no se imaginan lo que les depara el destino, ya que la dama de honor es en realidad una agente encubierta dispuesta a desatar el caos sobre quienes intenten sabotear la celebración de su mejor amiga.

9_ ¡Vaya Santa Claus!

Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie. Su relación ha llegado a ser muy difícil, pero en la víspera de Navidad, Santa Claus fallece al caer del tejado de su hogar. Con la ayuda de Charlie, Scott podrá asumir su papel de manera temporal.

10_ La vida secreta de las mujeres mormonas (The Secret Lives of Mormon Wives)

El impactante universo de un grupo de madres mormonas influyentes se desata cuando son sorprendidas en un escándalo sexual que acapara los titulares a nivel global. En este momento, su comunidad se encuentra en una situación precaria. La fe, la amistad y su reputación están en juego. ¿Logrará #MamáTok sobrevivir y seguir compartiendo su guía para generar ingresos, o se verá condenada al fracaso?