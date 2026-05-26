La vida de Julián Álvarez atraviesa uno de sus momentos más importantes tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras se consolida como una de las figuras del Atlético de Madrid, el delantero argentino también disfruta de una nueva etapa familiar junto a Emilia Ferrero y su hijo Amadeo, nacido a comienzos de este año.

En medio de ese presente, la pareja decidió mudarse y establecerse en una nueva propiedad en Madrid con un objetivo claro: proteger su intimidad y construir un entorno tranquilo lejos de la exposición constante.

¿Por qué Julián Álvarez decidió mudarse en Madrid?

Antes de instalarse en su actual residencia, el futbolista y su familia vivían en una casa ubicada en Boadilla del Monte, una propiedad conocida por haber pertenecido a Bárbara Rey.

Ese dato despertó rápidamente la atención mediática y provocó la presencia frecuente de fotógrafos en las inmediaciones del lugar. Frente a esa situación, la pareja optó por cambiar de domicilio y mantener la ubicación exacta de su nuevo hogar bajo absoluta reserva.

La decisión estuvo enfocada en generar un espacio más privado y relajado para atravesar esta nueva etapa familiar lejos del foco público.

¿Cómo es el interior de la casa de Julián Álvarez?

La vivienda apuesta por una estética moderna y minimalista, con ambientes amplios, mucha iluminación natural y una combinación de colores claros y cálidos que transmiten calma.

Así viven Julián Álvarez, Emilia Ferrero y su bebé Amadeo en Madrid: diseño minimalista, lejos del ruido y jardín XL

Parte del interior se conoció a través de imágenes compartidas por Agustín Creevy, donde se pudieron ver distintos sectores de la propiedad y detalles del diseño elegido por la pareja.

La decoración combina funcionalidad con confort, especialmente pensada para acompañar tanto la rutina deportiva del delantero como la vida cotidiana familiar.

La cocina de estilo profesional y el cuidado físico del jugador

Uno de los espacios más llamativos de la casa es la cocina, equipada con tecnología y comodidades similares a las de un entorno gastronómico profesional.

Así viven Julián Álvarez, Emilia Ferrero y su bebé Amadeo en Madrid: diseño minimalista, lejos del ruido y jardín XL

El lugar fue diseñado para adaptarse a las necesidades físicas y alimenticias del futbolista, con una organización pensada para facilitar la preparación de dietas específicas y procesos de recuperación deportiva.

Además, la familia cuenta con un chef particular encargado de elaborar menús personalizados de acuerdo con las exigencias del alto rendimiento.

Jardín, pileta y zona chill out: el refugio privado de la familia

En el exterior, la propiedad cuenta con un gran jardín escalonado rodeado de vegetación mediterránea y distintos espacios pensados para el descanso.

La pileta, acompañada por reposeras y sectores de relax, se convirtió en uno de los puntos centrales de la casa. Allí, el delantero aprovecha para recuperarse físicamente después de entrenamientos y partidos.

La zona chill out fue diseñada como un ambiente de desconexión y tranquilidad, ideal para compartir tiempo en familia lejos de la presión mediática y la exigencia deportiva.