Uno de estos cafés históricos se encuentra en Pamplona y fue el lugar habitual de uno de los escritores más significativos de la literatura durante su permanencia en España.

España ha sido parte de importantes movimientos culturales, los cuales han impactado a generaciones enteras. Escritores, pintores y músicos fueron responsables de establecer al país como uno de los núcleos de vanguardia.

Se sabe que muchos de estos intelectuales y artistas se han reunido en algunas de las tabernas, bares o cafés más populares de sus tiempos . Muchos de estos lugares aún existen y son destino para turistas de todo el mundo.

Posee más de 130 años y uno de los cafés más antiguos y bellos de España: dónde queda y qué se puede comer (foto: Pexels).

El café más antiguo de Pamplona: emblema histórico de la ciudad

Este icónico local gastronómico fue el primer establecimiento con luz eléctrica de la capital navarra. Las crónicas de la época cuentan que “se abrió al público en vísperas de San Fermín llenándose hasta los porches”, lo cual pone en evidencia que fue un éxito desde sus inicios.

Fundado el 2 de julio de 1888, el Café Iruña está ubicado sobre la plaza del Castillo en Pamplona. Según indica en su sitio web oficial, "desde el día de su inauguración ha sido un espacio de referencia. Punto de encuentro en la vieja Iruña y testigo privilegiado del paso de los años".

Hemingway y el mítico Café Iruña

Uno de los comensales más reconocidos del Café Iruña fue el célebre escritor estadounidense Ernest Hemingway. En 1923, el autor de “El viejo y el mar” visitó por primera vez España, donde quedó cautivado por la tauromaquia. Su experiencia se refleja en su novela “Fiesta”, que narra la historia de un grupo de expatriados estadounidenses y británicos que se trasladan de París a Pamplona para asistir a las corridas de toros.

Durante su estancia en Pamplona, el escritor se convirtió en un habitual del Café Iruña. Por tal motivo, en una sección contigua al café, se habilitó el “Rincón de Hemingway”. Este rincón presenta fotografías de época, la imagen del autor y una estatua a tamaño natural, confeccionada en bronce patinado por el escultor D. José Javier Doncel.

Hemingway regresaría a España en numerosas ocasiones, siendo la más notable su actividad como corresponsal para el periódico North American Newspaper Alliance durante la Guerra Civil Española. De esa experiencia surgió una de sus obras más reconocidas: “Por quién doblan las campanas”. Esta novela relata la vivencia de un guerrillero estadounidense en la lucha contra los fascistas en territorio español.

Qué comer aquí

Se ofrecen opciones para desayunar, las cuales se pueden solicitar hasta las 12 del mediodía. Café Iruña se destaca también por sus churros, que están disponibles durante todo el día.

El Café Iruña ofrece un amplio menú, con platos para disfrutar a lo largo de todo el día. Picoteo, ensaladas, pastas, carnes o bocadillos son algunas de las numerosas opciones presentes. También cuentan con menús para almuerzo o cena a un coste de 23 euros durante la semana o 25 euros en fines de semana y días festivos.

Se puede consultar el menú completo en la web del café.

¿Dónde se encuentra el histórico Café Iruña?

Este emblemático café está ubicado en Plaza del Castillo, 44, Pamplona (Navarra). Su número de contacto es 948 222 064.