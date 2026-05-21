Este pueblo cautivador se halla entre las mejores villas turísticas del mundo para visitar: se encuentra a 1 hora de País Vasco. Fuente: Shutterstock

Ubicada en la provincia vasca de Guipúzcoa, Oñate es una de las villas medievales que se pueden conocer durante un fin de semana, ofreciendo diversas actividades para disfrutar.

Este pueblo ha sido destacado por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores para visitar este año, ya que “está a la vanguardia en el cuidado de las zonas rurales, mantención de los paisajes, la diversidad cultural, los valores locales y las tradiciones culinarias”.

Este pueblo cautivador se halla entre las mejores villas turísticas del mundo para visitar: se encuentra a 1 hora de País Vasco (foto: Pexels).

Actividades y experiencias imprescindibles en Oñate, País Vasco

Oñate se sitúa al sudoeste de Gipuzkoa, rodeado por los pueblos de Bergara y Arrasate-Mondragón. Este encantador lugar está envuelto en montañas, colinas y edificios antiguos que impresionan por su excelente conservación. Su población es de aproximadamente 10.000 habitantes.

El centro urbano de Oñate se compone de 16 barrios: Aránzazu, Araotz, Berezao, Garagalza, Garibai, Goríbar, Larraña, Lezesarri, Murguía, Olabarrieta, Sancholopetegui, Torreauzo, Urrexola, Uribarri, Zañartu y Zubillaga. La mejor época para explorar la villa es durante la primavera o el otoño, cuando el clima es templado.

Los turistas que visitan Oñatí pueden disfrutar de diversas actividades en pocos días, ideales para escapar de la rutina. Los sitios más populares para recorrer son:

Este pueblo cautivador se halla entre las mejores villas turísticas del mundo para visitar: se encuentra a 1 hora de País Vasco (foto: Pexels).

El Santuario de Arantzazu: emblema espiritual del País Vasco

Este santuario católico es uno de los más destacados del País Vasco. Se ubica en un entorno natural impresionante, en la cima de una montaña, donde los visitantes tienen la oportunidad de contemplar la ciudad desde las alturas.

Los turistas son atraídos no solo por la devoción religiosa, sino también por la belleza del paisaje circundante y las actividades recreativas disponibles en la zona.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Este templo gótico, erigido en el siglo XV, se destaca por su excepcional diseño arquitectónico. Fue construido por el obispo Rodrigo Mercado de Zuazola y es notable por la singularidad de su interior.

Su construcción representa un hito importante en la historia del arte religioso y es apreciado por los especialistas y amantes de la arquitectura.

Plaza de los Fueros: epicentro social y cultural

Se distingue por su forma rectangular y se encuentra rodeada por tres portones en sus costados, con un diseño que la mantiene al descubierto, limitada por su frontón. Este espacio es parte del casco antiguo junto a la Universidad Sancti Spiritus y la parroquia de San Miguel.

¿Cómo llegar a Oñate desde el País Vasco?

La forma más expedita de acceder a Oñate desde el País Vasco es mediante el uso de un vehículo. La distancia que separa a San Sebastián es de aproximadamente 30 kilómetros y el trayecto se lleva a cabo en aproximadamente 30 minutos.

La ruta más eficaz consiste en utilizar la autopista AP-1 en dirección hacia Vitoria-Gasteiz. Posteriormente, se debe tomar la salida 130 hacia N-636, en dirección a GI-627/Arrasate/Mondragón/Oñate/Durango. Siga por N-636 hasta alcanzar Oñate.