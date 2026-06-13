La receta perfecta de la tarta de queso: el secreto de los chefs vascos para que sea más cremosa

Para quienes son amantes de los postres y buscan una tarta de queso definitiva, los chefs vascos han perfeccionado una versión que deja atrás la receta clásica de cheesecake y eleva este postre a otro nivel.

Se trata de una alternativa que combina una textura ultracremosa por dentro con una superficie dorada y caramelizada. Existe un ingrediente secreto que se combina con nata de alta grasa y está inspirado en las icónicas preparaciones de San Sebastián, como la famosa Tarta de La Viña.

La receta perfecta de la tarta de queso: el secreto de los chefs vascos para que sea más cremosa Shutterstock

¿Por qué esta tarta de queso vasca es diferente?

La tarta de queso tradicional suele ser más firme y a veces lleva base de galleta. Sin embargo, la versión de los chefs vascos prescinde de esa base para centrarse en lo esencial: una crema pura, ligera y extremadamente cremosa .

El alto contenido de queso crema como elemento secreto, junto a nata para montar, aporta una jugosidad y suavidad que hace que cada cucharada se funda en la boca.

Este enfoque no solo mejora la textura, sino que también resalta el sabor lácteo natural del queso, creando un contraste perfecto con el exterior tostado que se consigue gracias a una cocción a alta temperatura. Es el equilibrio ideal entre sencillo y gourmet.

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Los ingredientes para una tarta de queso perfecta

Para 8 a 10 raciones, los ingredientes que especifican los chefs vascos son:

1 kg de queso crema (tipo Philadelphia o similar, a temperatura ambiente)

400 g de nata para montar (con mínimo 35% de materia grasa)

350-400 g de azúcar (ajustable según preferencia de dulzor)

5-7 huevos grandes

Opcional: esencia de vainilla y una pizca de sal.

La clave del éxito radica en la alta proporción de queso crema y grasa láctea. Esta combinación es lo que los chefs vascos utilizan para lograr esa cremosidad adictiva que diferencia su receta de las versiones más secas o densas.

Paso a paso, cómo preparar una tarta de queso cremosa

Prepara los ingredientes: deja el queso crema y los huevos a temperatura ambiente para que se integren mejor. Mezcla la base cremosa: en un bol grande, bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añade los huevos de uno en uno, integrando bien sin batir en exceso para evitar incorporar demasiado aire. Incorpora el secreto: vierte la nata líquida y mezcla hasta conseguir una textura homogénea y sedosa. Horneado clave: precalienta el horno a 200-220°C. Vierte la mezcla en un molde redondo (20-23 cm) forrado con papel de horno que sobresalga por los bordes. Hornea a temperatura alta sin baño maría durante 30-50 minutos (dependiendo del horno). El centro debe quedar tembloroso y la superficie bien dorada y caramelizada. Enfriado esencial: deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera varias horas, preferiblemente toda la noche, para que asiente y desarrolle su textura perfecta.

Consejos a tener en cuenta