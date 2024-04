Se viene el frío: este es el alimento ideal para sumar a tu alimentación en invierno que previene el envejecimiento

El frío se instala en nuestro país, trayendo vientos polares y lluvias. En medio de este clima invernal, nuestras preferencias alimenticias suelen adaptarse. Por esta razón, las personas buscaban alimentos reconfortantes y nutritivos para combatir el frío.

Con el tiempo, los hongos han ido ganando terreno en el mercado alimenticio, gracias a su capacidad para desarrollarse en condiciones húmedas y lluviosas. Este alimento es una opción atractiva para incluir en nuestra dieta durante los meses más fríos del año.

El desayuno más sano de todos se prepara en minutos: es ideal para los celíacos y los intolerantes a la lactosa

Agua de chía: cómo se prepara la bebida que podés tomar todos los días para activar el metabolismo

Los hongos: el alimento invernal ideal para prevenir el envejecimiento

Según un artículo de Alimente+, los hongos son muy usados en la cocina de invierno, ya que ofrecen más que solo su exquisito sabor y textura. Investigaciones científicas respaldan su capacidad para combatir el envejecimiento en diversas áreas del cuerpo humano.



Un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional de Singapur reveló que los adultos mayores que consumían más de 300 gramos de hongos semanalmente reducían hasta en un 50% el riesgo de sufrir deterioro cognitivo.



Los hongos son una excelente opción alimenticia para combatir el frío invernal. (Foto: archivo)

Este beneficio no solo se limita al cerebro. La riqueza en vitamina C de los hongos también las convierte en aliados para la salud de la piel. Investigadores de la Universidad de Farmacia de la Universidad de Granada destacan que la vitamina C presente en los hongos previene procesos inflamatorios y carcinógenos, así como el fotoenvejecimiento cutáneo.

Con más de 2 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, e incluso más en algunas variedades como el boleto anillado con 8 mg, los hongos ofrecen un aporte significativo de este nutriente esencial.



En los meses de invierno, se destacan los hongos de cardo, las trufas negras, las negrillas y las lenguas de vaca. Sin embargo, aún pueden encontrarse algunas variedades asociadas al otoño, como los níscalos o los Boletus edulis, dependiendo de las condiciones climáticas.

Estas opciones culinarias no solo enriquecen el sabor y la textura de nuestros platos invernales, sino que también aportan valiosos beneficios para la salud.



Durante el invierno, las setas de cardo, las trufas negras, las negrillas y las lenguas de vaca son algunas de las variedades más destacadas. (Foto: archivo)

La rutina de ejercicios perfecta para tener brazos firmes después de los 50 años

Día Mundial del Helado: por qué se celebra y cuáles son los más elegidos por los argentinos

Consejos para disfrutar de los hongos en invierno

Disfrutar de los hongos durante la temporada invernal es una experiencia culinaria que vale la pena. Acá te dejamos algunos consejos para aprovechar al máximo este delicioso y saludable ingrediente:

Explorá nuevas recetas: probá platos diferentes o a tus recetas tradicionales agregales hongos. Por ejemplo, podés ponérselos a las empanadas de hongos o las cazuelas.





probá platos diferentes o a tus recetas tradicionales agregales hongos. Por ejemplo, podés ponérselos a las empanadas de hongos o las cazuelas. Aprendé a identificarlos: si te aventurás a recolectar hongos por tu cuenta, asegúrate de conocer las variedades comestibles y evitar aquellas que puedan ser tóxicas.





si te aventurás a recolectar hongos por tu cuenta, asegúrate de conocer las variedades comestibles y evitar aquellas que puedan ser tóxicas. Probá con diferentes variedades: desde los clásicos hongos de cardo hasta las exóticas trufas negras, explora la diversidad de sabores y texturas que ofrecen las distintas variedades de hongos disponibles en el mercado. Hay muchas y son todas muy ricas. ¡Deles una oportunidad!





desde los clásicos hongos de cardo hasta las exóticas trufas negras, explora la diversidad de sabores y texturas que ofrecen las distintas variedades de hongos disponibles en el mercado. Hay muchas y son todas muy ricas. ¡Deles una oportunidad! Combinalos con otros ingredientes de temporada: aprovechá los ingredientes de temporada como las papas, las cebollas y las hierbas frescas para realzar el sabor de tus platos con hongos.





aprovechá los ingredientes de temporada como las papas, las cebollas y las hierbas frescas para realzar el sabor de tus platos con hongos. Consultá a expertos: si tenés dudas sobre cómo preparar o cocinar setas, no dudes en buscar información.

Se recomienda consultar a un especialista antes de hacer cambios en tu dieta.