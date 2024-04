La fruta que hasta ahora te ayudaba con el estreñimiento también es clave para fortalecer tus huesos desde los 40 años

A medida que envejecemos, nuestros huesos tienden a debilitarse, una preocupación especialmente relevante para las mujeres debido a la osteoporosis, una consecuencia común de la menopausia.

Sin embargo, un nuevo estudio científico sugiere que agregar una fruta a nuestra dieta diaria podría ser clave en la lucha contra la pérdida de masa ósea después de los 40 años.

Este hallazgo promete ser un punto de inflexión en la lucha contra la fragilidad ósea en las mujeres mayores, y ofrece una solución natural y accesible para fortalecer los huesos en esta etapa de la vida.

Los probióticos que te van a hacer bajar de peso después de los 50 años: en qué alimentos los podés encontrar

La fruta que controla el azúcar en sangre, es un potente antioxidante y ayuda a bajar de peso

El papel de la fruta que ayuda en la salud ósea durante la menopausia

La menopausia conlleva cambios hormonales significativos que afectan diversos aspectos de la salud, incluida la densidad ósea.

Según un artículo del sitio Cuerpo Mente, la disminución en la producción de estrógenos, hormonas clave en la formación y mantenimiento de los huesos, puede resultar en una mayor fragilidad ósea y un mayor riesgo de osteoporosis.

Aunque la actividad física regular y una dieta equilibrada son fundamentales para mantener la salud ósea en esta etapa de la vida, la investigación reciente destaca la importancia de ciertos alimentos.



En particular, un estudio científico publicado en The Journal of Nutrition enfocado en mujeres posmenopáusicas destacó el impacto positivo del consumo de ciruelas pasas.

Estas brindan numerosos beneficios en la reducción de la secreción de citoquinas proinflamatorias, moléculas implicadas en la inflamación ósea y la pérdida de masa ósea.

Las ciruelas pasas son aliadas clave para fortalecer los huesos en mujeres mayores, especialmente durante la menopausia (Fuente: Pixabay)

Incorporar entre 50 y 100 gramos de ciruelas pasas a la dieta diaria podría representar una estrategia accesible y efectiva para preservar la salud ósea durante la menopausia, ofreciendo una alternativa natural y sin efectos secundarios a los tratamientos farmacológicos tradicionales.



Otros beneficios de las ciruelas pasas: por qué son tan importantes de sumarlas a tu dieta si tenés más de 40 años

Además de fortalecer los huesos, las ciruelas pasas ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud:

Alivio del estreñimiento : la alta concentración de fibra en las ciruelas pasas las convierte en una excelente opción para combatir el estreñimiento, un problema común en muchas personas.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: las ciruelas pasas contienen antocianinas, compuestos que combaten el estrés oxidativo y la inflamación, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Las ciruelas pasas son una excelente opción para aquellos que buscan mejorar su salud ósea de manera natural y sin efectos secundarios (Fuente: Pixabay)

Salud cardiovascular : la fibra presente en las ciruelas pasas ayuda a reducir los niveles de colesterol, mientras que el potasio contribuye a regular la presión arterial, promoviendo la salud del corazón.

Efecto diurético : el potasio contenido en las ciruelas pasas actúa como un diurético natural, ayudando a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Cuidado de la piel y la vista: la vitamina A presente en las ciruelas pasas es un antioxidante clave para mantener la salud de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro. Además, juega un papel importante en la salud ocular.

Mejorá la circulación: los buenos hábitos y el té de una hierba medicinal que te van a aliviar las piernas

La fruta que forma parte de la medicina oriental: es rica en vitamina C, previene el envejecimiento y ayuda a bajar de peso

Alimentación saludable: ¿cómo incorporar ciruelas pasas a tu dieta diaria?

Para aprovechar al máximo los beneficios de las ciruelas pasas, poné en práctica algunas sugerencias para incluirlas en tu rutina alimentaria:

Snack saludable : llevá unas cuantas ciruelas pasas en tu bolsa para tener un refrigerio nutritivo y satisfactorio durante el día.

Adición a desayunos y meriendas : agregá ciruelas pasas a tu cereal, yogur o ensaladas de frutas para darles un toque de dulzura y un impulso adicional de nutrientes.

Ingrediente en platos cocidos : incorporá ciruelas pasas en platos cocidos como guisos, arroces o couscous para añadir un sabor único y una textura jugosa.

Endulzante natural: usá puré de ciruelas pasas como un sustituto saludable del azúcar en recetas de postres como muffins, galletas o barras energéticas.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.