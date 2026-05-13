A medida que se introducen electrodomésticos de cocina más versátiles, numerosos hogares comienzan a reconsiderar la utilización de la freidora de aire tradicional. En este contexto, los equipos multifunción adquieren relevancia al abarcar tareas como hornear, gratinar y asar en un único dispositivo, simplificando así el uso cotidiano. La propuesta de Silvercrest está diseñada para aquellos que valoran la rapidez, la practicidad y el ahorro de espacio. Este equipo es una opción pensada para usuarios que buscan obtener resultados consistentes, con controles intuitivos y la capacidad de realizar diversas preparaciones sin necesidad de agregar más electrodomésticos a la cocina. El protagonismo que las freidoras de aire tuvieron durante años ha comenzado a modificarse con la aparición de electrodomésticos más versátiles. En el mercado europeo, Lidl ha incorporado a su oferta el Silvercrest de aire caliente 9 en 1, un aparato diseñado para reemplazar varios utensilios de cocina en un solo equipo, ofreciendo funciones que abarcan desde la cocción sin aceite hasta el horneado y la deshidratación de alimentos. Con un diseño que se asemeja más a un horno compacto que a una freidora tradicional, este modelo proporciona 12 litros de capacidad y una potencia de 1800 W, lo que facilita la cocción de porciones amplias o múltiples preparaciones simultáneamente. Está concebido para aquellos que desean optimizar tiempos y espacio, priorizando recetas más saludables sin sacrificar ni el sabor ni la textura crujiente. Por su diseño y prestaciones, este electrodoméstico está orientado a quienes buscan reemplazar varios aparatos en uno solo. Puede cumplir funciones similares a una freidora tradicional, un horno eléctrico pequeño o una parrilla de sobremesa, con la ventaja de reducir el uso de aceite y optimizar el consumo energético frente a un horno convencional. Lejos de ser una simple freidora, la freidora de aire 9 en 1 Silvercrest de Lidl utiliza un sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad que permite cocinar distintos alimentos de forma uniforme. El control se realiza desde una pantalla táctil, donde los programas automáticos regulan temperatura y tiempos según el tipo de preparación, con un rango que va de 40 °C a 200 °C. Uno de los rasgos más prácticos del equipo es su formato tipo horno compacto, con puerta frontal, ventana XL y luz interior, pensados para supervisar la cocción sin interrumpir el proceso. El interior ofrece varios niveles ajustables para bandejas y accesorios, lo que facilita cocinar diferentes alimentos en simultáneo o adaptar el espacio a piezas grandes. Cuando Lidl define a este modelo como 9 en 1, se refiere a la posibilidad de cocinar mediante nueve modos distintos, entre ellos: freír con aire caliente, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, deshidratar, cocinar con vapor y rostizar con sistema giratorio tipo rotisserie. Estas funciones se apoyan en programas preconfigurados para recetas comunes como patatas, pollo o verduras. El equipo se completa con un set amplio de accesorios, que incluye bandejas de rejilla, bandeja sólida, cesta para patatas, espetón giratorio para pollo, pinchos para kebab y un asa de extracción segura. Varios de estos elementos son aptos para lavavajillas y el conjunto incorpora un libro de recetas diseñado para sacar provecho de todas las funciones desde el primer uso. Además del uso automático, la freidora permite un manejo manual más preciso gracias a su temporizador regulable de 1 a 60 minutos y a un modo de deshidratación prolongado, que puede extenderse hasta 24 horas. Esta opción resulta útil para preparar frutas secas, hierbas aromáticas o snacks caseros sin conservantes. Con base en la información disponible en la web oficial de Lidl y en fuentes especializadas, se deben considerar diversos aspectos antes de llevar a cabo la compra: