Si bien el asado es rey en argentina, cada vez son más las personas que eligen salir de la zona de confort y adentrarse dentro del maravilloso mundo de los pescados y mariscos. Los platos cargados de sabor a mar mantienen una esencia única gracias a su frescura e intenso sabor que los diferencian.

El tapeo, aquella costumbre española de probar varios pequeños platitos, es por excelencia la forma de adentrarse en la gastronomía marítima. Las “tapas” tienen dos factores clave para completar la ecuación: una mesa rodeada de amigos y familiares y tragos para el encontrar el maridaje perfecto.

Condarco: tapeo marítimo con sentido

Ubicado en el barrio de Chacarita, la zona del nuevo boom gastronómico, Condarco (Dorrego 901) ofrece una propuesta de tapeo con platos chicos medianos y grandes para probar de todo un poco.

Los frutos de mar se renuevan según las temporadas para garantizar la máxima frescura. Se destaca por la pesca curada en versión de fiambre, la cual es acompañada con aceite de oliva para potenciar su sabor.

También, cuentan con pejerrey hecho boquerón y crudo de chernia con ajoblanco, cebolla morada, alcaparras, uvas verdes y manzanas. Con un toque peruano, ofrecen langostinos a la huancaína con boniatos fritos. Para sumar sabores orientales, tienen una opción caliente que consta de pesca marinada en miso y manteca con dashi.

Para el maridaje, ofrecen una extensa carta de vinos, tanto de bodegas conocidas como pequeños productores. Para quienes busquen una opción más fresca, hay vermú con soda, tragos clásicos y cervezas.

Pasaje Victoria: ostras, langostinos y calamares para compartir

El menú de Pasaje Victoria ofrece diversas preparaciones tanto frescas para afrontar el calor primaveral como calientes para las noches frescas. Las ostras son las estrellas de la casa, en su versión fría (crudas con gajos de limón y salsa de tabasco) o en su versión caliente (gratinadas con crema de espinacas y queso duro).

Ubicados en zona norte en Corrientes 598, cuentan con otras opciones de tapeo como tartar de trucha con alcaparras, brochette de langostinos, calamar a la plancha y arroz meloso con mariscos. El maridaje de la casa pasa por los vinos y los espumosos por copa, además de otros cocktails de verano como sangría y tinto de verano.

Ultramarinos: el rincón de tapeo en el Barrio Chino

La propuesta de tapeo de Ultramarinos (Arribeños 1980) pasa primero por una sección de crudos y curados en donde ofrecen tiradito de pesca con ají amarillo y garum. También, ofrecen spianata de trucha y tocino.

Los snacks del mediodía y medianoche incluyen una papa crocante con crema fermentada y huevas de trucha, anchoas con ban brioche, costillas de pacú marinadas en yogurt, entre otros.

Dentro del tradicional maridaje, destacan tragos de autor como el Flor de Agave (tequila, pomelo, flor de saúco y sauvignon blanc) y el Umami Martini (vodka, vermú seco, miso de garbanzo, sésamo, sal marina y gomashio).

Cang Tin: street food vietnamita y tailandés

El restaurante de comida asiática ofrece una opción de tapeo ideal para compartir con amigos. La tabla hai san ofrece un interesante mix de mariscos, pescados, ostras frescas calamar a la parrilla, vieiras con manteca de ajo, sashimi de la pesca del día y langostinos. Todo acompañado con una salsa de wasabi para darle un toque picante.

Otras opciones que manejan son langostinos salteados con curry y escamas de rojo, summer rolls (arrollados de papel de arroz con trucha y vegetales) y el ban xheo, crepe de harina de arroz con hongos, brotes, hierbas y langostinos. El local está en Dorrego2415 y para los maridajes ofrecen cocktails clásicos, vinos ligeros y cervezas.