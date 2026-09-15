El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 15 de septiembre de 2026 es de $ 1.480 para la compra y $ 1530.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial es del 44.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, superando la volatilidad anual de 34.31%.

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.535, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1365.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: