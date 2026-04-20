La medida oficial ha determinado que Industrias de Alimentos Don Jacobo S.A.S. no logró solventar sus dificultades financieras ni cumplir con el acuerdo de reorganización, lo que ha imposibilitado su continuidad como negocio en funcionamiento. Esta decisión implica que se extingue una marca que durante años fue sinónimo de celebraciones, aniversarios y encuentros familiares en Bogotá y otras áreas del país. La historia de una de las pastelerías más emblemáticas de Bogotá ha llegado a su fin. Don Jacobo, reconocida por transformar de manera significativa la manera de disfrutar tortas en Colombia, entra en liquidación judicial simplificada y cierra casi cuatro décadas de presencia en el mercado nacional, tras una resolución adoptada por la Superintendencia de Sociedades. El cierre de Don Jacobo no fue un evento inesperado. La empresa había estado enfrentando dificultades económicas que la llevaron a iniciar un proceso de reorganización empresarial. No obstante, al carecer de la capacidad financiera necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial simplificada, un mecanismo legal que se aplica en situaciones donde la viabilidad de la empresa se ha visto comprometida. La solicitud fue formulada por el representante legal de la sociedad, con el respaldo de la Asamblea General de Accionistas, tras constatar que la operación no era sostenible. Este proceso tiene como objetivo asegurar una gestión ordenada de los activos y proteger los derechos de acreedores y demás involucrados. La Superintendencia explicó que la liquidación judicial simplificada permite cerrar empresas de forma responsable cuando no existe posibilidad real de recuperación. La entidad de control decretó la apertura del proceso mediante un auto emitido el 13 de enero de 2026, amparado en la Ley 1116 de 2006 y la Ley 2437 de 2024. Desde la entidad se insistió en que este mecanismo prioriza la transparencia, el orden crediticio y la correcta gestión del patrimonio empresarial, evitando un deterioro mayor de la situación financiera de la compañía. Don Jacobo nació en 1987 como un emprendimiento familiar que, con el tiempo, se convirtió en referente nacional. Su fundador, Jacobo Álvarez, logró posicionar la marca gracias a una apuesta que en su momento rompió con lo tradicional: las tortas húmedas de tres leches, cuando el mercado colombiano estaba dominado por ponqués secos. El producto insignia de la casa, conocido como la Genovesa, fue el resultado de años de pruebas hasta encontrar una textura y un sabor que conectaran con el gusto local. Aunque su aceptación no fue inmediata, con el paso del tiempo se transformó en un clásico que marcó a varias generaciones. A lo largo de los años, las vitrinas de Don Jacobo se transformaron en un destino ineludible para diversas celebraciones, estableciendo un estilo que posteriormente fue imitado por otras pastelerías. La propuesta de Don Jacobo no solo destacó por su innovación en sabor, sino también por su originalidad conceptual. Introdujo una nueva categoría en la repostería nacional, vinculando la torta húmeda con experiencias emocionales y recuerdos familiares. Esta identidad permitió a la marca expandirse y forjar una clientela leal en diversas regiones del país. A lo largo de su periodo de mayor auge, la pastelería llegó a establecer múltiples puntos de venta en regiones como Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, el Eje Cafetero y la Costa Caribe. Localidades tales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga contaron con establecimientos de la marca, lo que consolidó su reputación como una de las pastelerías más destacadas del país. No obstante, a pesar de su amplia presencia a nivel nacional y del reconocimiento de su marca, las dificultades financieras finalmente superaron la trayectoria que se había construido a lo largo de los años. Hasta la fecha, no se ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al futuro de los puntos de venta, los empleados ni las marcas registradas. El proceso de liquidación determinará la gestión de los activos de la empresa y el destino de su legado comercial. Es fundamental que los interesados estén atentos a las decisiones que se tomen en este proceso, ya que impactarán en diversos aspectos del mercado y en la situación laboral de los trabajadores involucrados.