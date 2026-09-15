La tarea silenciosa que diferencia a un buen asesor de uno que no trabaja en tu cartera
El seguimiento de una cartera permite detectar cambios en el nivel de riesgo, la concentración y los objetivos del inversor. Qué esperar de un asesor financiero y por qué el rebalanceo forma parte de una relación de largo plazo.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 15 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.