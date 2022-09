Manduca: 6 opciones para probar en el nuevo paseo gastronómico en la Avenida Corrientes

"Un pasaje que abre el portal de lo viejo y lo nuevo" así se describe a sí mismo Manduca (Av. Corrientes 1660). En el corazón de la escena teatral porteña, por llamar de una manera más fancy a Corrientes, nace este paseo gastronómico que combina lo viejo y conocido del famoso Paseo la Plaza, con lo nuevo e innovador de un pasaje gastronómico que tiene oferta para todos los gustos.

Diez propuestas increíbles te reciben, cada cual con una cocina diferente para probar. Algunos nombres ya familiares como San Paolo, Koko Bao Bar, Sifón, y otros que hacen su debut como Oy Vey Deli, delicias de la cocina Judía y Batacazo, sándwiches al mejor estilo porteño. El bonus track, la emblemática parrilla Los Platitos, que creíste que tenías que tachar de tu lista gastro, después de la pandemia, pero ya no. Volvé a sumarla a tus lugares pendientes, porque finalmente vas a poder probar esa fiesta de cuadril.

Manduca abrió sus puertas en agosto de este año y se convirtió en la coordenada gastro imperdible de la avenida Corrientes



La ventaja o el beneficio de un paseo gastronómico es que es el escenario ideal para todos. Es decir que cada cual puede elegir lo que quiere comer sin ponerse de acuerdo. Por eso, desde MALEVA en esta ocasión pensamos en los diferentes comensales y les trajimos una solución para cada uno. Encontrate en la lista y conocé tus recomendados.

1 - Para los del movimiento "Los platos no se comparten" O "yo quiero mi propio plato": el bife de cuadril de Los Platitos y el sándwich de vitel toné de Batacazo

Siempre está el desertor de la nueva tendencia de small plates. El que se queja que se queda con hambre compartiendo. El que le gusto pedir su propio plato y que nadie atiende a robarle siquiera una papa frita. Si este es tu caso tenemos algunas opciones para recomendarte.

La reapertura de Los Platitos trajo de vuelta el clásico de los clásicos, su sándwich de cuadril. Pedilo simple, o untale la criolla con confianza, de cualquier manera no te va a decepcionar.

Si querés probar algo nuevo, un dato no menor es que en Batacazo hacen su propio pan y esto no es casual. El pebete en el que viene el famoso sándwich de Vitel Toné es fresco y esponjoso con la capa característica un poco dulce que hace a este producto tan delicioso. Y su Schiacciata rellena de lo mejor de la burrata, mortadela y pesto es la combinación perfecta de sabores y un imperdible del paseo.

2 - Para los vegan friendly: desde sushi vegano hasta baos

Si buscás opciones veganas y te pasa seguido que se complica elegir un lugar que ofrezca todo tipo de platos para cada comensal, no te preocupes porque Manduca pensó en cada detalle. Desde Let it V con su sushi vegano a Koko Bao Bar con sus baos opción vegan.

Si optás por el sushi, el Jenga Roll con su relleno de hongos y su salsa de maracuyá no te va a decepcionar. Si preferís algo distinto el Bao de Tofu Crispy es una gran opción.

3 - Para los precursores del popurri ¿Pedimos un poquito de todo? Desde Ceviche en Asu Mare hasta baos en Koko

Si por el contrario al que no comparte, sos de esas personas que está amando la tendencia de small plates o platitos, porque te gusta el hecho de que podés probar de todo, acá te dejamos algunas opciones para que armes tu propio popurrí.

Lo ideal sería empezar tu recorrido en Koko Bao Bar y pedir unos dumplings de carne, con salsa ponzu y verde. De ahí, pasarte por Asu Mare por un ceviche mixto, parar en Oy Vey y pedir su famoso Lajmayin y como final del recorrido pedir unos buñuelos en Sifón siempre y cuando vengan con su salsa especial.

4 - Alternativas para el viajero frustrado o sin presupuesto: la pizza Margherita de San Paolo que te transporta a Italia



Si tus redes están llenas de gente que viaja por todo el mundo, pero no sería tu caso. Te proponemos que te escapes, al menos mentalmente a Italia, más precisamente a Nápoles con San Paolo. Sus pizzas margherita al mejor y original estilo napolitano te van a teletransportar sin necesidad de pagar ese pasaje de avión.

5 - El dulcero: para el que siempre está para algo dulce, de una hacia los helados de Scannapieco

Para los del bando de lo dulce, los que siempre pelean con los del equipo salado para hacerlos entender que no hay nada más rico que una buena torta o un helado bien cremoso les recomendamos pasar por un clásico: Scannapieco. Una recomendación puntal, el gusto de nutella crocante. El motivo es simple, es de nutella y tiene crocante. No se van a arrepentir.

6 - Para los fanáticos de la hora del cafecito: el flat White de Negro + Cuadra

Manduca no solo pensó en todos, sino en cada momento del día. Sí sos de esas personas que agradece la propagación del café de especialidad y siempre está buscando una excusa para salir a tomar un cafecito, también hay una opción para vos. Acercate a Negro + Cuadra y pedí un flat white y acompañalo de su increíble selección de pastelería.

/// En MALEVA hacemos fotos y videos para nuestras coberturas y notas con los equipos de MOTOROLA Edge 30, Moto g200 5G, Moto g52 y moto g41.

/// La foto de Scannapieco y de Negro café son gentileza de ambos locales.