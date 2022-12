La ruta cafetera del Bajo Belgrano: ¿cómo la zona más chill del Belgrano se fue llenando de cafecitos divinos? / 5 paradas imperdibles

"Bajo Belgrano, amor ascendente", cantaba Luis Spinetta en 1983 sobre el barrio en el que pasó parte de su juventud. Bajando desde las Barrancas de Belgrano hasta el Río de la Plata, en su versión más amplia, y limitando con los bosques Palermo y Núñez, se encuentra Bajo Belgrano que con los nuevos cafés de especialidad que están abriendo no tiene nada que envidiarle a las zonas aledañas. Un barrio que, por otra parte, empieza a tener una dimensión más «lujosa» con sus nuevas torres y desarrollos.

Sus calles tranquilas, sus casas bajas, sus veredas con sol y sombra gracias a las copas de los árboles. El vecino de siempre paseando al perro a la misma hora todos los días, la piba en bicicleta que se detiene a mirar para arriba y la parejita caminando en búsqueda de un take away. Es que es uno de los pocos barrios porteños en los que parece que nada te apura. Desde MALEVA, les dejamos cinco coordenadas para transitar:

"Bajo Belgrano, amor ascendente", cantaba Luis Spinetta en 1983 sobre el barrio en el que pasó parte de su juventud. Bajando desde las Barrancas de Belgrano hasta el Río de la Plata, en su versión más amplia, y limitando con los bosques Palermo y Núñez, se encuentra Bajo Belgrano que con los nuevos cafés de especialidad que están abriendo no tiene nada que envidiarle a las zonas aledañas...»

1) Cuervo Café: el maridaje entre el café de especialidad del que todos nos enamoramos y el helado casero / Una de las nuevas propuestas más potentes del bajo / Juramento 1284

"Mejor que tú y aquél, ey, porque lo hago con pasión", canta Bad Bunny y aplica a Agustín Caro y Pablo Tokatlian, los dueños de Cuervo.

Si todavía no conociste alguna de las cancheras cuatro sucursales que tienen, quizás estés tomando su café sin saberlo ya que su blend colombiano abastece a una gran cantidad de cafeterías de la ciudad porteña.

Esta vez los socios fueron por más y abrieron un nuevo Cuervo que combina el café y el helado. La idea del proyecto surge de la pasión de Agustín de seguir perfeccionándose, se metió a estudiar heladería para saber hacer affogato: helado de vainilla y café espresso. "El café para nosotros no es un lugar de paso. Es un punto de encuentro que invita a pasar un buen momento con amigos. A su vez, comer helado no es algo que uno hace para cubrir una necesidad básica, sino que es un premio. ¿Por qué no ofrecerlos en un solo lugar?"

Agustín vive en Bajo Belgrano y destaca el sentido de permanencia de barrio. "Nos encanta que las caras de los que vienen sean las mismas porque eso hace que se pueda forjar una relación entre los clientes y el equipo que logra que se trabaje mejor y el producto salga cada vez más cómo las personas que lo vienen a buscar lo quieren".

Se terminaron de decidir por el local cuando vieron la gran cantidad de espacio con el que contaba la casona antigua: barra, mesas, la ventanita característica y un patio al que le pega el sol todo el día.

En cafetería el flat white con leche de almendras que hacen todos los días en el local sale muy bien, de comida el avocado smash: una tostada con palta, rúcula y tomates secos se encuentra en el podio de los más pedidos.

En cuanto a heladería pusieron mucha atención en desarrollar helados veganos que fabrican ahí mismo: el gianduia y el sorbet de lima les gustan a todos los paladares.

2) Shift Coffee Store: un local muy nuevo de mangas, cómics, café y cosas ricas donde podés leer tu historieta preferida (y hasta vestirte con «aoris») / Echeverría 1590

Cada vez son más los cafés mangas que se están instalando en Buenos Aires, Shift Coffee abrió sus puertas hace un mes siendo el primero en la zona.

El local es una extensión del de Juramento 1659: un big store de productos oficiales de mangas y cómics que está en el barrio hace 3 años. "Al margen de ser clientes de nuestro local Shift Geek Store vienen por el sentido de pertenencia. Al sentirse cómodos allá con la atención y ambiente, acá en el café encuentran el mismo clima y están rodeados de guiños de sus animé, manga y cómics", cuenta Alejandro Rodríguez sobre este nuevo proyecto familiar.

Además de diferenciarse por el café de especialidad y la comida, la compra incluye la entrega de mangas o cómics de DC o Marvel que se exhiben en su biblioteca para sentarse a leer por una hora y la posibilidad de usar aoris (kimonos o túnicas) de tus series favoritas.

En Shift Coffe podés encontrar desde alfajores y cookies de canela, jengibre y nuez moscada hasta fostoritos y scons de jamón y queso y tortas Oreo hasta opciones veganas como roll de arándonos o pain au chocolat y otras sin TACC. "El local todavía está mutando y por ahora nuestros clientes son los de boca en boca. Ellos son los que nos dice qué les gusta y qué no. Para el año que viene ya tenemos pensado eventos y música en vivo".

Un lugar al que vas por la temática y volves por la atención.

3) Togni's café: una pastelería trendy, con aires franceses y con la firma de Máximo Togni / Blanco Encalada 1675

A los tres locales que el chef, Máximo Togni, tiene en la misma cuadra, se le suma esta cafetería de estilo francés que cuenta con mesas en la vereda y algunas pocas adentro desde donde se llegan a visualizar las magias que salen del horno. "Llegamos con Dogg hace 8 años a una zona que tenía muy poca oferta gastronómica pero siempre me pareció atractivo porque era un barrio que tenía todo para funcionar: oficinas, colegios, el Barrio Chino cerca".

Algunas de las opciones que ofrece Togni son: sándwiches con distintos panes hasta financiers, cruffins y croissants clásicos y rellenos. La pastelería no está en el menú ya que va variando, aunque el roll de pistacho esponjoso y crujiente a la vez y la galletita de almendras y chocolate de Valhrona con masa crocante y el perrito parisino, ya se están volviendo emblemas del lugar. Las opciones veganas tampoco se quedan atrás. "Nosotros rotamos bastante, pero la gente confía en nuestros productos. Nos gusta porque probamos y sacamos cosas nuevas".

4) Cofi Jaus: café de especialidad, decó con onda y vinitos para la tarde /Montañeses 1879

Escondido detrás de la estación de tren de Belgrano se encuentra el tercer local de Cofi Jaus, el proyecto de Gero Klein que arrancó en Munro en el 2020 como una cafetería de especialidad con una fuerte identidad en lo sustentable.

Cofi Jaus es una casona con un deck iluminado por el sol y un interior con varios espacios distintos para sentarse donde cuelgan plantas y predominan los tonos verdes y marrones. Es pet friendly y apto home office.

Tuestan sus propios granos, tienen menú vegetariano, vegano y sin tacc. Además de una carta de vinos y están abiertos hasta las 22 hs, así que se puede tomar café de especialidad a la noche.

5) Sociedad: café de especialidad, cocina deli, curaduría y un amplio y bello jardín secreto ideal para el verano / También concept store de moda y decoración / Sucre 860

Lorena y Mariana son amigas hace 10 años. La primera es licenciada en marketing y la segunda en economía. Como ambas buscaban alejarse de sus rubros se pusieron en marcha para encontrar un local y poder cumplir su sueño de tener un espacio gastronómico. "Estuvimos dos años mirando desde Zona Norte hasta Núñez y Villa Crespo hasta que familiares y amigos nos empiezan a contar sobre Bajo Belgrano y empezamos a cambiar el foco de búsqueda", recuerda Lorena sobre aquella época.

Lo que las enamoró es que era un barrio "muy barrio", confiaron en su intuición y encontraron un depósito que con imaginación, paciencia e inversión lograron convertir en lo que hoy es Sociedad Café + Cocina que ya tiene clientes-vecinos habitués. "No fue fácil ya que en plena obra nos agarró la pandemia del 2020, tuvimos que en reinventarnos en medio de decisiones tomadas".

Así fue como en mayo del 2021, lo que iba a ser un local de comida, nació como un concept store: café de especialidad, pastelería artesanal, almuerzo y brunch que se pueden disfrutar en su enorme jardín con la posibilidad de comprar objetos de decoración, cuadros e indumentaria para mujeres.

///

Fotos: son todas gentileza de los cafés mencionados.