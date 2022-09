La reina de los hongos: los 10 restaurantes preferidos de Manuela, la dueña de Donnet Te Ama

Manuela es el alma máter de uno de los restaurantes más candentes del momento: Donnet (Jorge Newbery 4081 - Chacarita), donde casi todo, está hecho con hongos; "ellos me encontraron a mí, cuando trabajaba en el Mercado de San Telmo, una chica al lado mío vendía portobellos y champiñones, en una época en donde no era fácil conseguirlos". Y así pivoteó el gran sueño de tener un restaurante de sopas frías, cálidas, saladas y dulces, hacia el mundo de las gírgolas y los fermentados.

Paradójicamente, se formó en una conocidísima cadena norteamericana de comida rápida, que fue "la gran escuela" que la llevó, precisamente, a saltar de vereda: ni harinas ni derivados de animales forman parte de la cocina «donnetense», "no quería intoxicar a mis comensales", declara. El gran desafío, desde ya, fue elaborar un producto sabroso, sano y orgánico aunque, recalca: "no intento que a la gente le guste mi comida, porque en el mundo hay millones de consumidores y cocinar con hongos, de esta manera, hace que a mucha gente no le guste y eso está bien. Mi idea es que a quien le pueda llegar a gustar, que caiga acá, por el boca en boca".

No le caben mucho las redes ni la fanfarronería, sino que se reconoce más vintage. El restaurante está ubicado en un polo audiovisual, sobre la calle Jorge Newbery, en la Chacarita, dentro de lo que era un bodegón con siglo y media de antigüedad.

MALEVA visitó Donnet y, entre cebadas de mate, cerámicas de hongos y un cartel que lee "se ruega no escupir", conversó con Manu sobre su top diez de propuestas gastronómicas locales.

1 - Pizzería El Chelo / Ituzaingó 2773 - Villa Maipú

"Queda en Villa Maipú, donde me crié. Es una casa, y en la parte de adelante, sacan los mejores sándwiches de milanesa de la historia de la humanidad. Fue mi primer acercamiento a un restaurante, en la infancia. Adelante, está Chelo con sus hornos, y atrás, se ve a la familia mirando televisión o tomando mate. El sándwich trae lechuga, tomate, jamón, queso y huevo y da para compartir".

2 - La Tía Meche / Bauness 1302 - Parque Chas

"Es un restaurante peruano, en Parque Chas. Es muy lindo para ir al mediodía; es barato, rico, abundante y el aceite siempre está a punto. Todo lo que viene frito es excelente, de muy buena calidad. La sopa también me encanta, pero la hacen solo los domingos".

3 - Angelín / Av. Córdoba 5270 - Villa Crespo

"Comés, y después pagás. Eso me parece espectacular. La pizza es finita, no es como esas gruesas que parecen un bizcochuelo. Mi preferida es "La Canchera" que lleva pan y tomate".

4 - Lo de Charly / Álvarez Thomas 2101 - Villa Ortúzar

"Lo voto porque está abierto 24 hs, y admiro mucho los restaurantes que lo hacen, son pocos. Tiene parrilla, pero también opciones vegetarianas, como tortilla, papas fritas y milanesa de berenjenas. El día de mañana me encantaría tener un restaurante que abra de 12 a 6" (Nota de MALEVA: el 30 de agosto lamentablemente el local sufrió un incendio y por el momento sigue cerrado).





5) Strange Brewing: «porque aprecio muchísimo que hayan cambiado mi manera de beber y apreciar la cerveza...» / Delgado 658 - Colegiales.

«Los elijo porque realmente cambiaron mi forma de beber y degustar la birra, y lo aprecio terriblemente. Consumí cerveza toda mi vida, y estos tipos llegaron para plantearme gustos tan diferentes, y a la vez, aceptables y conmovedores. Ahora, tienen cervezas que estuvieron cuatro años en barricas y se convirtieron en un mix, como el hijo del vino y la cerveza. Un birrón...»

6) Cuervo Café: «porque me deslumbró su café y no encuentro ninguno igual...» / El Salvador 4580 - Palermo Viejo (y otras sucursales)

«Si hay algo que me deslumbró, es el café de Cuervo. Sigo vagando por todas las cafeterías buscando un café que se le asemeje, y no lo encuentro. Estoy enamorada, no puedo parar de consumirlo...»

7) Chila: «porque la re mil rompe y es el único restaurante de Buenos Aires que debería ganar una estrella Michelin...» / Av. Alicia Moreau de Justo 1160 - Puerto Madero

«La primera vez que fui, tenía taquicardia. Para mí, de todos los restaurantes que hay en Buenos Aires, es el único que podría ganarse una estrella Michelin; de lo alto, es lo mejor. Es una cocina post Ferrán Adriá, casi molecular, pero no. En Chila te da hasta culpa lo bien que te tratan (se ríe) y mantiene todas las características que hacen de lo más alto, lo mejor. El personal la rompe y no se ponen glamorosos ni exquisitos; incluso compartimos bodegas y somos cosas muy diferentes. En cuanto a licores, no te sirven algo que después no vayas a conseguir. Chila la re mil rompe...»

8) Gran Dabbang: «me saco el sombrero por como trabajan, mi plato favorito son los fideos de garbanzo...» / Scalabrini Ortiz 1543 - Palermo Scalabrini

«Me encanta porque conocí sabores que nunca había probado en otro lado. Admiro la capacidad de Mariano Ramón de trabajar en un lugar chiquito, con un personal que sabe hacer de todo. Me saco el sombrero por la forma de laburar que tienen. Mi favorito: los fideos de garbanzo. Tienen excelentes vinos, además...»

9) Gioia Cocina Botánica: «porque sus platos vegetarianos son espectaculares y aunque está en un hotel, no quieren llenarse de plata con tu cena...» / Posadas 1350 - Palacio Duhau - Park Hyatt, Recoleta

«Me encanta y lo que muchos no saben, es que...¡La comida de hotel es barata! Nadie se llena de plata con tu cena, es igual que el bingo. Es uno de los primeros restaurantes veganos que tiene un hotel y los platos son espectaculares. Me siento muy cómoda. Hace poco hicimos un pop-up con Julián y fue un despelote...»

10) Bodegón Miramar: «porque es un viaje en el tiempo, a otra escena gastronómica de Buenos Aires y con algunos platos deliciosos...» / Av San Juan 1999 - Constitución

«Es un viaje en el tiempo, la persona más joven del establecimiento tiene como ochenta y pico y los mozos son bien de la vieja escuela. Cada vez se ve menos, y está bueno rescatar lo que fue gastronómicamente Buenos Aires en algún momento. La burrata es increíble, y un plato que ya no se vende y es una delicia: osobuco con polenta...»

Además, Bandini: «porque tiene una pizza increíble, mi favorita es la de tomate, corazones de alcaucil y alcaparras.» / Aizpurúa 2899 - Villa Urquiza.

Fotos: son todas gentileza de los locales mencionados. La foto de Chelo y de La Tía Meche no corresponden a los locales y son ilustrativas, gentileza de Pexels, ceviche de Silvia Trigo y Milanesa de Lukas).