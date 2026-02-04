En esta noticia Reordenamiento regional

El proceso de venta de Burger King en la Argentina empezó a avanzar, luego de que no prosperara la idea inicial de Alsea de vender en conjunto la operación de la cadena en la Argentina, Chile y México. El BBVA, banco que tiene el mandato para llevar adelante la transacción, ya informó a los interesados quiénes superaron la primera etapa y siguen en carrera para quedarse con la cadena de hamburgueserías en la Argentina y Chile.

Fuentes que siguen de cerca la operación indicaron que un grupo argentino y otro chileno son hoy los candidatos para adquirir la operación de ambos países. Además, hubo otras dos ofertas, una argentina y otra chilena, que apuntan a quedarse con los activos de sus respectivos mercados.

La intención inicial de la compañía de comida rápida era vender todo el negocio en conjunto. Por ahora, el BBVA se mantiene hermético en cuanto a los nombres.

Lo que sí quedó claro tras este primer filtro es que varios de los jugadores que se mencionaban como candidatos firmes quedaron fuera del proceso. Ni Desarrolladora Gastronómica, dueña de Dandy y Kentucky, ni Grupo El Desembarco realizaron ofertas para quedarse con las más de 100 tiendas que la cadena norteamericana tiene en el país.

Los cuatro grupos que continúan en carrera accederán ahora a la información detallada del negocio , que hoy está en manos del grupo mexicano Alsea. Con esos datos, deberán presentar sus ofertas finales los últimos días de abril. La expectativa es que la operación quede cerrada a mediados de año, según pudo saber El Cronista.

La venta de Burger King se inscribe en un proceso de reordenamiento regional encarado por Alsea. El grupo mexicano, que desde 2006 opera la franquicia en la Argentina, ya había vendido el año pasado la operación de la cadena en España al fondo inglés Cinven y mantiene el foco en optimizar su portafolio de marcas y geografías. En la Argentina, la compañía aclaró que la transacción no implica una salida del país, ya que continuará con la operación local de Starbucks.

En el plano regional, Burger King muestra realidades muy distintas según el mercado. En México, la marca se ubica como uno de los principales jugadores del segmento, con una posición cercana a McDonald’s. En Chile, en cambio, tiene una participación más acotada dentro del negocio de comidas rápidas. En la Argentina, con algo más de 100 locales, quedó relegada al tercer lugar del ranking, detrás de McDonald’s y de la local Mostaza, que en los últimos años aceleró su expansión y le ganó participación.

Burger King, por su parte, es una de las marcas más conocidas del portafolio global de franquicias, parte del holding multinacional Restaurant Brands International, que también controla otras grandes enseñas del fast food mundial, como la canadiense Tim Hortons. La marca está presente en decenas de países y cuenta con miles de locales operando bajo licencias locales o regionales.

Burger King llegó a la Argentina en 1989 y alcanzó más de 100 sucursales distribuidas en varias provincias La dinámica competitiva y la necesidad de ajustar modelos operativos han sido parte de la explicación de por qué Alsea decidió reestructurar su enfoque, lo que deja la puerta abierta a que operadores más focalizados en cada mercado tomen la posta.