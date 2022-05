Estos son los restaurantes y bares de Buenos Aires con menos de 2 años más innovadores y celebrados por los mejores chefs: mapa incluido

Como todo el tiempo surgen nuevas oportunidades de descubrir sabores y experiencias, empezamos por un mapita para que encuentres los nuevos favoritos de los chefs.



Lisa Simpson dice que, en chino, la palabra "crisis" significa "oportunidad". Así nace, casi sin querer, el hermoso concepto de "oportucrisis". A pesar de que, según algunos diccionarios, la traducción no es del todo correcta, la Ciudad que nunca se detiene, parece tenerla tatuada o bordada como escudo.

La post pandemia no solo nos enseñó que los momentos de crisis parecen generar escenarios tumultuosos ideales para la aparición de ideas frescas e innovadoras, sino que la propia gastronomía se sorprende y celebra a estos locales que se abrieron paso cuando todo parecía cerrarse, y están explotando y transformando la forma de consumir y disfrutar.

Por eso, con MALEVA quisimos saber cuál era el lugar elegido por los chefs: esa perlita que inauguró hace poco y se lleva todos los aplausos. Y no hablamos con cualquiera. Lo hicimos con Narda Lepes, Ximena Sáenz, Fernando Trocca, Julieta Oriolo, Mica Najmanovich de Anafe, Facundo Kelemen de Mengano, Dante Liporace, Chula Galvez, Germán Sitz, Pedro Bargero, Caro Ferpozzi, Christina Sunae, Oli Saal, Marina Lis Ra, entre otros.

Sin embargo, cuando les pedimos a los referentes gastronómicos que elijan su top 3 de lugares favoritos e innovadores (con menos de un año y medio) recibimos respuestas tan diversas que hacer un ranking parece una misión imposible. Pero, como creemos en la "oportucrisis", armamos esta nota que seguro te va a servir para elegir tu próxima salida.

Orei, Oli Café, Mostrador Olivos y Cochinchina fueron los cuatro locales más nombrados. ¿Por qué?

1 - Orei: la joyita del ramen en el nuevo pasaje Echeverría de Belgrano, «esperábamos mucho un ramen así en la ciudad» / Echeverría 1677 - al lado de la estación de tren Belgrano C

Con Roy Dominguez Asato como alma mater del proyecto, Orei es una ventanita que despacha ramen y comida japonesa al paso. Caldos cocidos por varias horas listos para romper con la tradición y transformar en street food algo que siempre se relacionaba con restaurantes estructurados. Comer parados, en la calle, sin sillas ni reservas, definitivamente es una apuesta de los gastronómicos que vieron el futuro después del aislamiento.

"Esperamos mucho un ramen en la ciudad y al fin llegó", sentencia Mica Najmanovich (Anafe). Mientras que Máximo Togni (Togni's) suma: "Es el mejor ramen que probé en Argentina".

2 - Oli Café: una hermosa cafetería con espacio para todos: «Olivia Saal (la Chica Pájaro) es una emprendedora muy power». / Costa Rica 6020 - Palermo Viejo.

Es una panadería, una pastelería, bistró, tiene café de especialidad y vinitos. Reunieron todo lo que puede querer alguien al salir de su casa, y lo ofrecen en un local pensado para que cada persona pueda elegir cómo pasar un momento (o varias horas al día).



"Oli (Saal) es una emprendedora muy power y lo demuestra en Oli Café. No solo en la pastelería y los dulces que son su expertise, sino en la comida salada y la manera en la que armó su lugar", analiza para MALEVA Fernando Trocca (Mostrador Olivos). Con su propuesta (Las Flores) a punto de inaugurar, Chula Gálvez dice: "Tiene esa comida que querés comer todos los días. Sabe muy bien interpretar los gustos más golosos y gordos que tenemos".

3 - Mostrador Santa Teresita Olivos: elegir qué comer mirando al río / «Está todo muy bien ejecutado». / Juan Bautista Alberdi 25 - Puerto de Olivos.

Abiertos de lunes a lunes, con la misma mecánica del clásico de José Ignacio (Fernando Trocca): mostradores con vegetales, ensaladas, proteínas y postres para elegir cómo crear un plato. Pedro Bargero (Chila) explica: "lo que hace Carito (Ferpozzi) en el mundo dulce me parece de lo mejor del país, sumada a la cocina del «Chino» González hacen de Mostrador un lugar para volver siempre". Facundo Kelemen (Mengano Bodegón) lo recomienda para almorzar mirando el río, porque está "todo muy bien ejecutado".

4 - Cochinchina | Un viaje a través de sabores franco vietnamitas, con una ambientación única: «el bar esplendoroso que necesitaba la Ciudad». / Armenia 1540 - Palermo Viejo.

A pocos días de cumplir un año, Cochinchina (Inés de los Santos) lanzó un nuevo espacio en la planta alta; con un menú de pasos a cargo de Juan Carlino (maridados con cócteles) para seguir potenciando la experiencia franco-vietnamita. La innovación llegó en formato de ambientación llamativa, tragos que transportan y tapas que no se acostumbraba ver en bares.

Narda Lepes (Narda Comedor) lo definió como "el bar que necesitaba la ciudad; por su esplendor, glamorosa luz y rica comida". Christina Sunae (Apu Nena) lo elige, y explica: "los tragos de Inés son increíbles y me encantan compartir con amigos. Además, pico cosas asiáticas, que es lo que más me gusta comer".

Otras aperturas que se llevaron varias miradas del mundo gastronómico fueron: El Limón, Togni's Cafe, Amador y el regreso de Hong Kong Style.

5 - El Limón: un barcito sin garnish pero con mucha onda. / Castillo 590 - Villa Crespo.

Con la premisa de hacer hospitalidad y no gastronomía, el bar de Lucas López Dávalos y Diego Aguinsky propone una experiencia donde se rompan algunas reglas (menos las del sabor): no usan garnish en los tragos, tienen la estación de trabajo al nivel de la barra y la acústica del sonido hi-fi es todo.

"Es mi nuevo bar preferido y el de todos mis amigos. Tiene traguitos como el vinito que es muy rico, y el negroni es el mejor que probé. Además, los platitos son muy ricos y frescos", recomienda Olivia Saal (Oli Café).

7 - Hong Kong Style: la reapertura más esperada «una versión más moderna y alternativa» / Montañeses 2576 - China Town belgranense.

Después de estar cerrados por más de un año y medio, cambiaron de locación y diseño, pero retomaron el espíritu de la gastronomía china. Ahora con cocina a la vista, cambios en la carta y opciones en formato de platitos.

"La segunda generación, es decir Walter, hace una versión un poco más joven, quizás un poco más moderna y alternativa. Pero con espíritu de esa tan linda familia que son ellos cuatro", dice Fernando Trocca.

8 - Togni's Café: una nueva apuesta en la cuadra de Máximo Togni «hacen una pastelería muy precisa» / Blanco Encalada 1675 - Belgrano.

Junto a la pizzería Togni's y las hamburguesas de Dogg, Máximo Togni inauguró su café con patisserie, panes y almuerzos deliciosos. "La pastelería que hacen en Togni's café es muy precisa. La brioche es perfecta", destaca Carolina Ferpozzi (Mostrador Olivos).

9 - Amador: una cantina «clásica» pero vegana, «un lugar hermoso, con clima un poco romántico». / José A. Cabrera 5995 - Palermo Viejo.

Con una amplia carta de vinos, lleno de velas y una propuesta 100% vegana, Larisa Zmud creó un espacio que emula a una cantina clásica mientras busca enamorar, amar y dejarse llevar por los sabores. Chula Gálvez describe que: "es un lugar hermoso, tiene un clima un poco romántico y, el concepto de comida tipo cantina vegana me encanta".

Pero eso no es todo...a continuación veinte propuestas más que también fueron destacadas.

Bocha (Paseo gastronómico del Polo) - Avenida Libertador 4096 / "Es un viaje por distintos sabores. Me gusta comer cosas distintas y, además, hay juegos para chicos", Christina Sunae (Apu Nena).

Panadería Anchoita - Aguirre 1562 / «Voy casi todos los días. El café está buenísimo. Lo que más pido es el chipá y un pancito relleno con frutilla que me encanta», Christina Sunae (Apu Nena).

Chuí - Loyola 1250 / "No solo es de mi hermano, sino que abrió y se convirtió enseguida en el lugar más canchero de la ciudad por el jardín, la propuesta y la energía del lugar", Narda Lepes.

Pepe Parrilla al Polo - Avenida Libertador 4096 /"Al aire libre, mirando la cancha de polo, una parrilla clásica con todo lo que querés", Narda Lepes (Narda Comedor).

El Dorado - Juana Manso 1760 / "Me parece interesante el concepto de parrilla y arroz. A Puerto Madero le faltaba algo así", Dante Liporace (Mercado de Liniers, Molusca).

Paquito - Thames 1999 / "Los chicos de Niño Gordo (Germán Sitz, Pedro Peña) siempre hacen cosas súper innovadoras: como un lugar muy tradicional de tapas españolas frías y calientes que no había", Dante Liporace (Mercado de Liniers, Molusca).

Cofi Jaus - Humboldt 1793 y otros locales / "De los mismos dueños que Tres Monos, con una propuesta tipo platitos a la parrilla reversionando clásicos argentinos de casa que están muy buenos. Con café y martinis", Germán Sitz (Niño Gordo y otros locales).

Café Mishiguene - Cabello 3181 / "Me gustaron mucho los sabores. Yo vengo de la cultura judía y me gusta todo el brunch que armaron en torno a eso", Germán Sitz (Niño Gordo y otros locales).

Molusca Bar - Jerónimo Salguero 3350 / "Un bar de ostras donde están trayendo centollas vivas y tienen una pileta de ostras que me gusto mucho", Germán Sitz (Niño Gordo).

Sho ku pan - Godoy Cruz 1740 / "Es todo lo que está bien para ir el mediodía. Esos shoku con un café y el sol en otoño van a ser mis preferidos del otoño en Buenos Aires", Pedro Bargero (Chila).

Asadero - Corrientes 400 (Olivos) / "El diseño de la propuesta me parece fenomenal, una parrilla moderna", Pedro Bargero (Chila).

Anchoita Cava - Juan Ramírez de Velasco 1456 / "Amamos los quesos, amamos los vinos, y sobre todo las carnes curadas de cerdos alimentados a bellotas nacionales", Micaela Najmanovich (Anafe).

Casa Sáenz - Echeverría 2102 / «El lugar es hermoso, muy fresca la propuesta en todo sentido", Julieta Oriolo (La Alacena).

Madre Rojas - Rojas 1600 / "Simple y rico. 100 por ciento de producto", Julieta Oriolo (La Alacena).

Vini Bar - Jorge Luis Borges 1965 /"Bar de vinos chiquito. Con una buena selección y comida simple pero rica", Facundo Kelemen (Mengano Bodegón).

Obrador Florida - Soler 5063 / "Me parece espectacular el concepto de la estacionalidad, la trazabilidad de los productos y los sabores son increíbles", Carolina Ferpozzi (Mostrador Olivos).

Corte Charcutería - Echeverría 1290 / "Admiro mucho el trabajo de los chicos de Corte César y Santi son muy serios y me encanta el trabajo artesanal que hacen", Ximena Sáenz (Casa Sáenz).

Suit Suit - Montañeses 2785 / "La pastelería de Pame Villar me conmueve. Creo que lo que hace tiene algo único. Formas orgánicas y descontracturadas, sabores muy cuidados", Ximena Sáenz (Casa Sáenz).

Cruasán - Av. Olazábal 3827 / "Amo el diseño del local, muy minimalista y sus mesitas en la vereda. Los laminados que hacen son únicos", Ximena Sáenz (Casa Sáenz).

Lupe Lonchería - Av. Jorge Newbery 3791 / "Abre de día y comparte locación con Ulúa, que funciona de noche. Mis favoritos son la horchata café, los huevos rancheros (a los cuales les agrego extra salsas picantes) y, de dulce, las conchitas", Marina Lis Ra (Nanum).

¿Nos vemos por ahí?

Orei, en pasaje Echeverría, fue mencionado como una de las nuevas joyitas porteñas por varios de los chefs consultados.



"Un desafío con generosidad y sorpresas..." La mirada de Camila Barreiro, autora de la nota.

"Fue un re desafío conseguir los testimonios pero muchos chefs, que son referentes por prestigio y creatividad, terminaron participando y lo primero que me sorprendió fue que sus opiniones no fueron unánimes. Pensaba que «el mundo de la gastronomía» iba a apuntar en la misma dirección. No fue tan así para nada. Además hicieron hincapié en aspectos muy diversos: algunos mencionaron como factor la ambientación, otros cómo te atienden, otros la apuesta a lo nuevo, otros los platos. Pero algo a destacar es que todos los que hablaron con MALEVA para esta nota fueron muy generosos al reconocer el trabajo de sus pares. Y se entusiasmaron al recomendar lugares. Y al hablar con ellos, sentí que se ponían contentos al saber que a otros colegas les va bien. Y aunque tengan sus locales propios, quisieron reconocer la calidad de otros y recomendar a la gente que vaya. Eso es un gesto y una actitud valiosa".

///

Fotos: son todas gentileza de los locales mencionados.