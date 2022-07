El mejor restaurante de América Latina está en Buenos Aires: ¿cuánto sale comer en este exclusivo lugar?

En la esquina de Gurruchaga y Guatemala se encuentra ubicada la más galardonada parrilla de toda la Argentina . Un edificio de color rosado se encuentra ubicado en pleno Palermo Soho. Don Julio junto a El Preferido, comparten sus mismos dueños.

La parrilla se destaca por servir cortes de carne premium a la parrilla, acompañados de vegetales de huerta . Además, usa productos orgánicos de temporada, los cuales están cultivados especialmente para el restaurante. Sumado a eso elaboran sus propios embutidos de manera artesanal.

DON JULIO, SU PRESTIGIO

En 2020 se consagró como el mejor restaurante de América Latina y fue elegido dentro de los 15 mejores restaurantes del mundo. Haciendo que su cocina sea un privilegio como representación de la Argentina.

Para 2021, logró ubicarse como el único restaurante argentino dentro del exclusivo ranking internacional "The World's 50 Best Restaurants". Todos los años elige a los 50 mejores establecimientos gastronómicos del mundo. Sumado a esto,se posicionó en el decimo puesto dentro del ranking "The Latin America's 50 Best Restaurants 2021".

Principalmente destacaron que Don Julio trabaja con ganado Aberdeen Angus y Hereford, alimentado con pasto y criado en el campo a las afueras de Buenos Aires. Estas son maduradas, siendo almacenadas en un frigorífico con clima controlado durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima.

QUÉ COMER EN DON JULIO Y POR CUÁNTO

El chef y empresario Pablo Rivero, le dijo a Clase Ejecutiva en 2019, que la experiencia la define como "carne argentina a la parrilla hecha de manera tradicional". Esto se debe a que sus platos están pensados desde un concepto de estacionalidad.

"Van a comer lo que consideramos que es lo mejor que le podemos dar. Van a comer animales criados a pastura, porque pensamos en la sustentabilidad y la trazabilidad de todo lo que servimos" concluyó el dueño.

Entre las entradas, Don Julio ofrece una selección de quesos artesanales argentinos, empanadas de carne cortada a cuchillo, provoleta estacionada de leche cruda; y embutidos y achuras:

salchicha parrillera

chorizo

morcilla

chinchulines de novillo

mollejas de corazón

riñones

Las carnes a la parrilla suelen compartirse entre dos comensales y se dividen entre cortes de carne. Se encuentran ojo de bife y tres tipos de bife de chorizo; sumado a esto, pueden verse cortes magros : como bife de lomo, de cuadril y vacío fino. Y se destacan principalmente por sus carnes con hueso; donde se encuentran el entrecot, bife de costilla con lomo y asado; y de cerdo. Los precios varían entre los $ 3700 y los $ 6300.

Como acompañamiento, hay desde papas fritas, puré de papa o manteca de Jersey; hasta productos de huerta que cambian con la estación : alcauciles, espárragos trigueros y boniatos, todos a la parrilla.

Los recomendados de Rivero, según la web de The World's 50 Best Restaurants, son el bife de cuadril ($ 3730), la entraña (vacío del fino, $ 5955), y como entrada la selección de embutidos artesanales con chorizo, morcilla y salchicha parrillera ($ 2400).

Por último, la carta de vinos es muy extensa y abarcativa. Se pueden pedir desde vinos por copa, botellas "mini" de 375 cc y botellas "magnum" de 1,5 lts . Sus precios varían según lo que se quiera consumir: incluso hay algunos que arrancan desde los $ 6000 y hay otros que pueden escalar hasta los $ 200.000.

Horarios y ubicación

Guatemala 4699, Palermo

Abiertos todos los días de 12 a 16 hs y de 19 a 01 hs.

Reservas por WhatsApp al: +54 9 1153115668

Instagram: @donjuliocarniceria

Para comprar sus carnes o reservar: https://www.parrilladonjulio.com.ar/