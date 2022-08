El bar más "instagrameable" de Buenos Aires: tiene el mejor menú veggie y se destaca por su horno de barro

Hace un tiempo que muchos bares y restaurantes empezaron a darle más importancia a la decoración, ambientación y a la estética de los espacios donde se encuentran. Así, los comensales no sólo disfrutan de una buena gastronomía y coctelería, sino que también disfrutan de una experiencia que va más allá de eso.

Luces de neón, vajilla vanguardista, murales gigantes pintados o grafiteados, plantas por todas partes y un menú 100% plant based. Ideal para sacarse fotos en cada rincón y compartirlas en las redes sociales, una movida de marketing increíble que va de boca en boca: se trata de ni más ni menos que Lado V.

Reabrirá Los Platitos, el icónico carrito de la Costanera Norte: está en Manduca, el nuevo polo gastronómico de Buenos Aires



Como París, pero en Buenos Aires: este es el bar más parisino que hay en Ituzaingó y tiene delivery







Lado V: 100% plant based y 100% fotografiable

En el corazón de Palermo Soho, a unos pocos metros de plaza Serrano, se encuentra Lado V: un restaurante que ofrece street food 100% plant based. La propuesta fue pensada con una estética súper "instagrameable", para acercarse más a un público joven; dándole igual importancia al menú como a la decoración.

Cada rincón de su local se encuentra lleno de luces diferentes, colores vibrantes y espacios que forman un escenario perfecto para tomar la mejor "selfie" o para crear increíbles stories de Instagram, TikToks o simplemente llenar de "likes" el contenido publicado en los posteos.

Desde los baños, los pasillos, hasta la barra; incluso, consta de una habitación sin mesas, ambientada especialmente para hacer shootings. Su salón principal alberga un mural que refleja la premisa del local: "Plant power - plant your future". En cada pared se expone arte urbano con mensajes como "Don't forget to eat plants" (no te olvides de comer plantas).

En cada espacio se refleja el espíritu del lugar y genera un impacto visual que vale la pena retratar. Por si fuera poco, es 100% pet friendly y hasta las mascotas pueden llenar el "feed" con fotos únicas y especiales mientras disfrutan de snacks veganos especialmente dispuestas para ellos. Y para hacerlo aún más dinámico, cada cuatro meses cambian sus ambientes para ir renovando los fondos fotografiables.

Lado V: qué comer

En cuanto al menú, buscaron diferenciarse de las clásicas hamburgueserías de la zona. Por eso, cambian el menú a lo largo de la temporada.

Se encuentran nachos, papas fritas, tacos a base de plantas y aptos para celíacos, o una pizzería en la terraza con un icónico horno de barro. También hacen eventos especiales y con ellos menúes inigualables: como noches de sushi (vegano).

Se destacan por excelencia sus Vaos (Vegan Baos), las Not Burgers y sus sándwiches de "casi" pollo ; además de contar con varias ensaladas. En cuanto a la coctelería, son todos tragos de autor.

Pro Tip: es conocido por su "Miércoles de Rosa". Esto significa que quienes lleven una prenda color rosa reciben de regalo un Pink Tonic (gin, tónica y almíbar de frutos rojos); y quienes vayan vestidos completamente de rosa se ganan un cocktail + una porción de baos (vaos) de la casa.

Horarios y ubicación

Honduras 4969, Palermo.

Abierto los lunes de 17 a 01 hs; martes de 13 a 01 hs; miércoles, jueves y domingos de 10.30 a 02 hs; y viernes y sábados de 10.30 a 05 hs.

Reservas y menú por este link.

Instagram: @ladov.bsas