Almirante Dönn abrió las puertas del primer bar de fábrica 100% libre de gluten en Latinoamérica. El local está ubicado en Sarmiento 3263, en el barrio porteño de Almagro, y ofrece una experiencia completa para los amantes de la cerveza artesanal.

En el mismo lugar donde se elaboran las cervezas, los fundadores Facundo Erdocia y Juan Pedro Barcalde crearon un taproom que permite disfrutar la bebida a metros de los tanques, con la frescura original y el proceso a la vista. La propuesta busca combinar calidad, inclusión y oficio cervecero.

El espacio está diseñado para que cualquier persona, celíaca o no, pueda elegir su estilo favorito sin preocuparse por el gluten. “Queríamos que cualquiera pueda pararse frente a la pizarra y elegir su cerveza favorita, sin preocuparse por el gluten. Eso es Almirante Dönn: libertad, sabor y oficio”, afirmó Erdocia.

Además de la cerveza, el bar ofrece un menú gastronómico sin TACC y actividades como catas, tours por la fábrica y eventos especiales. También se puede reservar para encuentros privados y celebraciones.

Siete estilos de cerveza sin gluten y una receta exclusiva

La propuesta cervecera de Almirante Dönn incluye siete estilos elaborados con un blend exclusivo de mijo, arroz y trigo sarraceno. Cada variedad está pensada para ofrecer sabor y calidad sin comprometer la experiencia.

Entre los estilos se encuentra Bouchard (Blonde Ale), fresca y cítrica, con notas de naranja y coriandro. También Rosales (Irish Red), de color ámbar, con cuerpo medio y sabores a caramelo y toffee. Otra opción es Granville (Witbier), pálida y especiada, con final seco.

La línea se completa con Drumond (Honey), dorada, con miel y caramelo; Nother (Porter), marrón, con notas de chocolate y café; Russel (IPA), dorada media, frutal y con final seco; y Spiro, una cerveza sin alcohol con menos de 0,5% de graduación, ligera y lupulada.

Cada estilo se sirve directamente desde los tanques, garantizando frescura y calidad. La producción se realiza íntegramente en el mismo espacio donde funciona el bar.

Gastronomía sin TACC: pizzas, focaccias y opciones gourmet

El menú del bar acompaña la propuesta cervecera con platos 100% libres de gluten. Incluye pizzas, focaccias gourmet, panchos, bastones de chipá y mbejú relleno, todos elaborados con ingredientes seleccionados.

Entre las opciones destacadas se encuentra la focaccia de burrata con jamón crudo, uvas asadas y pistacho. También la focaccia de pastrón con pepinos, queso pategrás y mostaza, y pizzas como la de crudo con stracciatella o la de mortadela con pesto siciliano.

cerveza

Para quienes prefieren opciones vegetarianas, el menú ofrece berenjena asada con queso gouda, tomate deshidratado, cebolla encurtida y veganesa de zanahoria. Cada plato está pensado para maridar con los estilos de cerveza disponibles.

La propuesta gastronómica busca demostrar que comer rico y tomar bien puede ser sinónimo de inclusión y calidad, sin restricciones.

Experiencia completa: catas, tours y eventos especiales

El bar de fábrica no se limita a la venta de cerveza y comida. También ofrece experiencias pensadas para quienes quieren conocer más sobre el mundo cervecero. Entre ellas se incluyen catas guiadas, recorridos por la planta y eventos temáticos.

Los tours permiten observar el proceso de elaboración desde la molienda hasta la fermentación, con explicaciones sobre las materias primas utilizadas y las técnicas aplicadas para garantizar la ausencia de gluten.

Además, el espacio se puede reservar para encuentros privados, cumpleaños y reuniones de grupos que buscan una propuesta distinta. La idea es que cada visita sea una oportunidad para aprender y disfrutar.

Cerveza tirada

Según los fundadores, el objetivo es que cualquier persona pueda vivir la experiencia craft sin limitaciones. “Soñamos con un espacio donde la cerveza sin gluten tuviera su lugar propio, y que cualquier persona —celíaca o no— pudiera disfrutarla sin diferencia”, señaló Barcalde.

Reconocimientos y liderazgo en el mercado cervecero argentino

Almirante Dönn se consolidó como la cerveza sin gluten más premiada de Argentina. Obtuvo reconocimientos en la Copa Argentina de Cervezas en las ediciones 2023, 2024 y 2025, además de distinciones en la Copa Ovunque.

La marca se posiciona como referente en la industria cervecera nacional, con una propuesta que combina tradición, tecnología y compromiso con la inclusión alimentaria.