El mundo de las recetas saludables es cada vez más amplio y son muchas las preparaciones que están orientadas a llevar adelante una alimentación más natural. En particular, las personas buscan cuidar su cuerpo, pero no dejar de comer sus preparaciones preferidas. En este sentido, la famosa pastelera viral Natalia Penchas contó en exclusiva a El Cronista su famosa receta de brownie que incluye distintos ingredientes secretos, es alta en proteínas y no lleva harina ni azúcar. Además, de ser pastelería sana, también permite disfrutar distintos sabores clásicos. Pese a que la receta tradicional lleva harina, azúcar y otros ingredientes que no son ideales para una dieta saludable, la reconocida influencer lanzó una lista de elementos que se consiguen fácil y permiten hacer un plato más sano. Además de lanzar una receta saludable, la famosa influencer y pastelera de Rauch contó algunos tips para que esta masa quede esponjosa y llena de sabor. Penchas contó distintas claves para que el brownie quede perfecto: