En el barrio porteño de Villa Crespo se encuentra el Bodegón de las Abuelas, un restaurante familiar que funciona desde hace décadas y que sigue convocando a los fanáticos de la buena comida.

El local con mesas compartidas, sifones de vidrio, fotos antiguas y música suave es ideal para el almuerzo. La propuesta contempla comida casera y porciones abundantes.

La carta gira alrededor de recetas familiares y tradicionales. El menú cambia según el día, pero mantiene una línea clara de platos simples y rendidores.

¿Por qué se convirtió en un clásico de Villa Crespo?

En una ciudad donde la oferta gastronómica cambia todo el tiempo, este bodegón se consolida como uno de los clásicos, ya que sostiene su esencia con el paso de los años.

La constancia, la comida casera y el trato cercano con los clientes es una de las claves por las que este lugar es considerado como un clásico del barrio.

¿Dónde queda el Bodegón de las Abuelas?

El bodegón funciona en Rojas 2050, C1416CPV, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una zona de fácil acceso dentro de Villa Crespo. Es posible contactarse con el bodegóna al 011 4581-5117.

¿Qué se puede comer en el Bodegón de las Abuelas?

La propuesta del Bodegón de las Abuelas está centrada en la comida casera tradicional, con platos que remiten a la mesa familiar y a las recetas clásicas. El menú varía según el día, pero mantiene una línea clara de opciones simples y rendidoras.

Entre los platos más pedidos se destacan los ñoquis y pastas caseras, las albóndigas con puré, los canelones, las carnes al horno con papas y los guisos, todos servidos en porciones abundantes. La idea es ofrecer comida sabrosa, sin vueltas y pensada para comer tranquilo.