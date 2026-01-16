Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Se espera que las lluvias acumulen 35 milímetros de precipitaciones en tan solo 24 horas y estén acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán los 36 kilómetros por hora.

Se viene la una intensa tormenta de 24 horas

El organismo meteorológico informó que el temporal afectará a la provincia de Corrientes. La tormenta ingresará cerca de las 05:00 durante el domingo 18 de enero con vientos sentido sudoeste y abundante caída de agua que acumulará hasta 35 milímetros.

Pronóstico del clima del SMN.

El SMN alertó que la temperatura oscilará entre los 29° y 24° y el mal clima se prolongará a lo largo de todo el día. Tras los chubascos se espera un lunes 19 fresco con mínimas de 20°, pero con vientos de hasta 43 kilómetros por hora. Las localidades afectadas serán:

Ituzaingó

Corrientes Capital

Empedrado

Mercedes

Monte Caseros

Otras provincias en alerta por la tormenta

Además de Corrientes, el Servicio Meteorológico también emitió una alerta para otras provincias:

Misiones

Abundante caíde de agua con hasta 14 milímetros acumulados y vientos sentido norte de hasta 32 kilómetros por hora. Temperaturas oscilantes entre los 23° y 28°.

Chaco

La tormenta ingresará durante la madrugada con vientos inestables y acumulará 33 milímetros a lo largo del día. Se espera también actividad eléctrica y una mínima de 24°.

Formosa

Precipitaciones más leves con máximo acumulado de 14 milímetros y vientos sentido norte. Sensación térmica de entre 29° y 24°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Viernes 16: cielo despejado con máximas de 27°

Sábado 17: ola de calor de hasta 32°

Domingo 18: mañana fresca con mínimas de 18° y tarde soleada con 27°

Lunes 19: fuerte descenso en las temperaturas hasta os 15°

Martes 20: soleado con máximas de 27°