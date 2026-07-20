En esta noticia Europa crece y Sudamérica cae

Las ventas netas de Alsea del segundo trimestre de 2026 disminuyeron 0.9% a MXN $20,990 millones, debido principalmente a la debilidad del consumo en México y un efecto cambiario negativo durante el trimestre. Si se excluyera dicho efecto de tipo de cambio, la compañía reportaría un aumento de las ventas netas de 3.8%.

A nivel regional, las ventas en el país crecieron 4.2%. En medio de las celebraciones por el Mundial de Futbol 2026, del que México fue una de las sedes, la cadena de restaurantes Chili’s se benefició del torneo para maximizar sus ventas, según reportó Alsea.

Chili’s y Vips fueron cruciales para el aumento en ventas del 4.2% a MXN $12,160 millones de pesos. El crecimiento en ventas mismas tiendas por segmento fue del 5.4% y 2.1% para restaurantes de servicio completo, como los antes mencionados, y comida rápida, respectivamente, lo cual mitigó la caída de 2.0% en cafeterías.

En el segmento de cafeterías, en el segundo trimestre, Alsea también informó que concluyó la firma de nuevos acuerdos de licencia con Starbucks Corporation para contar con los derechos para desarrollar y operar cafeterías de Starbucks en los doce países en los que actualmente opera hasta el año 2046.

En total, de toda la operación de la compañía, las ventas de Alsea México representaron el 57.9% de las ventas consolidadas en el segundo trimestre de 2026.

Europa crece y Sudamérica cae

En Europa, las ventas de Alsea incrementaron 4.0% en moneda local, con una caída de 7.4% en pesos mexicanos.

Las ventas de Alsea Europa representaron el 28.1% de las ventas consolidadas de la compañía, y alcanzaron MXN $5,906 millones de pesos en el segundo trimestre, lo que representó una caída del 7.4% respecto al mismo periodo de 2025.

La compañía reportó que excluyendo el efecto de tipo de cambio, las ventas incrementaron 4.0%, impulsadas por la solidez en España, principalmente en cafeterías y restaurantes de servicio completo, así como, por la recuperación secuencial de los mercados de Benelux y Francia.

Mientras que en Sudamérica las ventas registraron una caída de 6.9%. En ventas mismas tiendas, el segmento de comida rápida mostró un crecimiento de 4.4%, restaurantes de servicio completo aumentó 3.6% y el segmento de cafeterías creció 0.6%.

Las ventas de Alsea Sudamérica representaron el 13.9% de las ventas consolidadas en el segundo trimestre de 2026, resultando en MXN $2,923 millones de pesos. Este resultado se debió principalmente por una pérdida cambiaria, parcialmente mitigado por la tendencia positiva sostenida en Colombia y la mejora secuencial en Argentina.

Los resultados llevaron a Alsea a recortar su pronóstico de crecimiento a corto plazo. Previamente, había calculado un EBITDA a doble dígito, pero tras los resultados presentados, los deja en un rango de 4 a 6.