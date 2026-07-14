Oficial y confirmado | Bares y restaurantes cobrarán un suplemento extra por las botellas y latas: cuándo entra en vigor (Fuente: ChatGPT)

Los bares, restaurantes, supermercados y comercios de España deberán aplicar un nuevo sistema de depósito y devolución de envases que modificará la forma de comprar y reciclar las bebidas.

La medida supondrá que los consumidores paguen un importe adicional al adquirir determinadas botellas, latas y briks. Sin embargo, no se tratará de un recargo definitivo, ya que el dinero podrá recuperarse al devolver el recipiente vacío.

El nuevo modelo se denomina Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) y busca mejorar las tasas de recogida y reciclaje de envases de un solo uso en España.

La normativa afectará tanto a los grandes supermercados como a los pequeños comercios y establecimientos de hostelería, que deberán participar en la recogida de los recipientes incluidos en el sistema.

¿Cómo funcionará el suplemento por las botellas y latas?

Cada envase incluido en el nuevo sistema tendrá asociado un depósito de al menos 10 céntimos. Este importe se sumará al precio de venta de la bebida y aparecerá de forma diferenciada en el momento de la compra.

Una vez consumido el producto, el cliente podrá recuperar el dinero si devuelve el envase vacío en un comercio o en una máquina de recogida habilitada.

La devolución no tendrá que realizarse necesariamente en el mismo establecimiento en el que se compró el producto. Los bares, restaurantes, supermercados y tiendas incorporados al sistema deberán aceptar los envases aunque procedan de otro comercio.

Oficial y confirmado | Bares y restaurantes cobrarán un suplemento extra por las botellas y latas: cuándo entra en vigor (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

También se instalarán máquinas automáticas en diferentes ubicaciones. En estos dispositivos, el consumidor deberá introducir el envase para que la máquina lea su código de barras y tramite la devolución del depósito.

El objetivo es evitar que las botellas y latas terminen abandonadas en la vía pública, mezcladas con otros residuos o depositadas en contenedores incorrectos.

La medida afectará a botellas de plástico, latas y briks de hasta tres litros. Por lo tanto, incluirá recipientes habituales de agua, refrescos, zumos, cerveza y otras bebidas.

España adoptará así un modelo que ya funciona en otros países europeos, como Alemania, Dinamarca y Portugal, donde los consumidores recuperan el depósito al entregar los envases vacíos.

¿Cuándo entra en vigor la nueva medida en bares y restaurantes?

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno comenzará a funcionar en España en noviembre de 2026.

A partir de ese momento, los bares, restaurantes, supermercados y demás establecimientos afectados deberán cobrar el depósito correspondiente y ofrecer a los clientes una vía para devolver los envases.

La implantación del nuevo sistema responde a las exigencias medioambientales de la Unión Europea y a los bajos niveles de recogida alcanzados en España.

La normativa europea establece que debe recuperarse al menos el 70% de determinados residuos de envases. Sin embargo, en 2023 la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso en España alcanzó únicamente el 41,3%.

Ante estos resultados, el Gobierno decidió avanzar con un sistema de devolución complementario al uso de los contenedores amarillos.

La aplicación supondrá un desafío especialmente para los establecimientos pequeños, que deberán disponer de espacio y medios para almacenar temporalmente los recipientes devueltos.

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Fabricantes y distribuidores solicitaron más tiempo para adaptarse a la normativa. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica no contempla por el momento retrasar su entrada en vigor.

De este modo, los consumidores deberán acostumbrarse a conservar los envases vacíos y devolverlos si quieren recuperar el depósito pagado durante la compra.