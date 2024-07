Agua de gelatina: cómo preparar la bebida antiinflamatoria que te llenará de colágeno y aliviará tus articulaciones

El agua de gelatina se presenta como una solución natural y accesible para aliviar tus articulaciones debido a su alto contenido de colágeno. Esta bebida antiinflamatoria tiene una serie de beneficios para tu salud.

Descubrí cómo prepararla para sumarla a tu alimentación y aliviar así el dolor en tus articulaciones, como mejorar tu salud general.

¿Cómo preparar agua de gelatina?

Preparar agua de gelatina es un proceso sencillo que te permitirá disfrutar de una bebida nutritiva y beneficiosa para tus articulaciones, sobre todo, si la tomás en ayunas.

A continuación, te presentamos los pasos para hacerla en casa:

Ingredientes:

1 sobre de gelatina sin sabor

1 taza de agua

Jugo de naranja (opcional)

En simples pasos vas a poder tener agua de gelatina, una bebida antiinflamatoria que te ayudará a mejorar las articulaciones. (Foto: Pixabay)

La preparación es un proceso supersimple y solo consta de unos pocos pasos. ¡Tomá nota!

Mezclá una cucharada de gelatina sin sabor en un vaso con agua fría y dejá reposar toda la noche para extraer al máximo sus nutrientes.





Agregá agua tibia y calentala a baño María. La gelatina debe derretirse con el vapor.





Cuando esté completamente disuelta, dejá enfriar un poco y tomala para aprovechar al máximo los beneficios del colágeno.





Si andás con poco tiempo, podés disolver una cucharada de gelatina sin sabor en un vaso con agua fría o jugo natural de frutas y tomar de inmediato.

Beneficios del agua de gelatina

Según el sitio web Semana.es, el agua de gelatina tiene una serie de beneficios para tu salud y bienestar.

Además, de aliviar tus articulaciones, gracias a su contenido de colágeno, ayuda a reducir las líneas de expresión y mejora la hidratación facial, lo que contribuye a disminuir las arrugas, según revela una investigación publicada en el Journal of the Science of Food and Agriculture.

El agua de gelatina es beneficiosa para aliviar las articulaciones, gracias a su contenido de colágeno, que ayuda a mantener la salud articular. (Foto: Shutterstock)

Además, con base en lo publicado en el Journal of Endocrinological Investigation es útil para controlar el azúcar en la sangre, gracias a la glicina, un aminoácido presente en la gelatina que puede ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2.

También puede actuar como un calmante natural, reduciendo el estrés y la ansiedad al equilibrar el sistema nervioso.

Tomar agua de gelatina en ayunas puede ayudar a aliviar el estreñimiento al regular los jugos gástricos y mejorar la digestión de la fibra.