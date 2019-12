Quién es la novia de Alberto Fernández, la futura Primera Dama

Nacida en Río Negro, pero criada en Misiones y Santa Fe, Fabiola Yañez es, desde hace 5 años, la pareja de Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina.

Conocida en los medios por su participación en programas de televisión y radio, así como por su paso por un escenario de la calle Corrientes, a medida que la campaña tomó velocidad, y especialmente después del resultado de las PASO, Yañez inició un proceso de reperfilamiento que comenzó a mostrarla, especialmente a través de su cuenta de Instagram, involucrada en acciones sociales relacionadas especialmente con la niñez.

Fue a principios de octubre que brindó una entrevista exclusiva a Página 12, cuyos segmentos más salientes aquí se reproducen:

¿Cuándo te diste cuenta de que Alberto podía ser el próximo presidente?

A la semana de la nominación fue impresionante cómo se acercaba la gente para plantearle sus demandas y para apoyarlo. Y ahí entendí que ésta era nuestra nueva realidad. En esa nueva realidad pensé que era necesario que lo ayudara. Y sentí que el mejor modo de hacerlo era trabajando a favor de quienes en este momento están pasando mucha necesidad, sobre todo por los niños. Esa era la demanda más importante que le hacían y le hacen.

Con Alberto empezaron a salir cuando él no tenía cargo. Vos no te enamoraste del futuro presidente de la Argentina. ¿Cómo fue esa historia?

Hacía rato que él se había ido del Gobierno. Yo tenía una beca en la Universidad de Palermo, donde estudiaba periodismo y trabajaba en el área de Comunicación Institucional. Se armaban ciclos de charlas y yo convocaba a los dirigentes. A uno de esos encuentros me acuerdo que estaba invitado Macri. Una de esas veces, también lo contacté a Alberto. Pasó el tiempo y cuando estaba terminando mi tesis, que fue sobre la relación interdiscursiva entre el diario Clarín y el primer gobierno de Néstor Kirchner, lo volví a llamar. Primero lo consulté, después le hice una entrevista. Rendí la tesis y me saqué un diez. Y un día me llamó él para invitarme a salir. Así empezó todo. El 14 de mayo cumplimos cinco años juntos y en el 2016 nos comprometimos.

Es un hombre exigente. Además de lo físico, ¿qué creés que lo enamoró de vos? Las pocas veces que contestaste sobre ese tema sólo te preguntaron de qué te enamoraste vos.

Es difícil que yo conteste eso, pero creo que le gusta el hecho de que sea positiva y alegre. Él es más serio, pero nos complementamos bien.

Ahora sí, ¿qué te enamoró de él?

Más allá de sus singularidades, es un hombre simple. Y es una persona brillante.

¿Cómo te definís políticamente?

Soy peronista. Tengo muy arraigado el valor de la solidaridad, pero no tuve ni tengo militancia política. Prefiero comprometerme humanamente y no detrás de un partido.

¿Cómo era tu familia de origen en términos económicos?

Yo nací en una familia pobre. Por eso cuando voy a los comedores… yo conozco lo que es un piso de tierra y no me shockea. Siempre viví en ciudades muy chicas y ahí es más fácil apreciar la sencillez y las necesidades de la gente.

Hace un tiempo empezaste a subir a Instagram actividades tuyas en comedores y escuelas. ¿Cómo empezó eso?

Antes lo hacía de vez en cuando, sobre todo en Misiones. Acá también lo hice algunas veces. Y en esta etapa lo sistematicé a partir de un posteo que hice después de ir a visitar la comunidad guaraní Mbya en Misiones, en el medio del monte. Sacamos fotos y las publiqué en redes porque hubo una ceremonia muy linda. Ahí decidí que iba a ser la primera de muchas actividades que iba a hacer todas las semanas.

¿Qué vino después?

Gracias al respaldo de un grupo de muy buenos amigos hoy cuento con tres depósitos donde recibimos donaciones y una o dos veces por semana visitamos entre cinco y seis comedores y merenderos. Al principio llevábamos ropa y frazadas, siempre cosas nuevas. Imaginate la alegría de los chicos. Pero después nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era comida.

¿Cómo definís al actual Gobierno? (NdE: El reportaje fue publicado en octubre pasado)

Es gente que no está preparada para gobernar porque no tiene empatía con nadie. Y parece que ya perdieron la cordura completamente. Lo que más me duele es ver la cantidad de personas que han perdido su empleo, los emprendedores que tuvieron que cerrar el proyecto que quizás fue la razón de su vida y ven todo tirado por la borda. Imaginate a una persona que empezó a los veinte años con una fábrica y la tuvo que cerrar. Detrás de los títulos de las malas noticias, hay personas de carne y hueso.

El rol de primera dama adquiere el perfil de la persona que lo ocupa. ¿Cómo te imaginás el tuyo?

- Todos tenemos una causa: para mí son los chicos. Yo no me veo en un cargo, no me veo detrás de un escritorio. Soy una persona de acción. En los comedores suelen cocinar con leña, en el piso. Y a veces llamo a alguien que conozco que puede solucionar el tema y me ayude a conseguir garrafas. Y así con cada problema. Estoy en contra de la estigmatización de la solidaridad. Desde que publiqué que estoy haciendo estas actividades, el efecto contagio funcionó y se está sumando un montón de gente. En la Argentina que viene se tiene que involucrar todo el mundo para que salgamos adelante y sanemos como sociedad . Yo sé que la economía no está bien y va a ser difícil levantarse. Pero para ser solidario no hace falta tiempo. Se puede ser solidario ya, sólo hace falta compromiso y ese compromiso está en cada uno.

¿Qué pensás de la despenalización del aborto?

- El aborto es una cuestión de salud pública de la que hay que ocuparse. Penalizarlo no ha sido la solución.

Si no fueras su pareja, ¿qué esperarías de la presidencia de Alberto?

- Que trabaje en pos de conseguir un país con igualdad de oportunidades. Que la gente deje de sufrir tanto.

Yañez se volvió una cara popular en la televisión en 2018, cuando debutó como una de las 'vayainas' de Moria Casán en 'Incorrectas', el ciclo que todas las tardes conduce la vedette en América TV.

Allí ejerció, junto a mediáticas como Mica Viciconte y Carolina Papaleo, el rol de panelista 'empoderada' por el que supo pasar Agustina Kämpfer, expareja del exvicepresidente Amado Boudou, así como las modelos Silvina Escudero y Julieta Prandi.

Además, participó en 'Común y Corriente', los domingos por la tarde en Radio 10 junto a Nora Briozzo y Néstor Dib. Y en la pasada temporada de verano protagonizó, con el músico Manuel Wirtz, '¡Otra vez papá! Después de los 50', con dirección de Manuel González Gil, en Multiteatro, la sala de Carlos Rottemberg.

El año pasado, Yañez fue una de las actrices que denunció mediáticamente a su colega Fabián Gianola por acoso sexual. "Me hizo sentir muchas veces incómoda", reconoció sobre el fugaz período (3 meses) que compartieron como parte del elenco de la comedia 'Entretelones', en el teatro Broadway, cuando fue fichada como reemplazo de Sabrina Artaza.

Quién es la esposa de Kicillof: doctora en Letras y cinturón negro de taekwondo " Soledad Quereilhac (1975) es Doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es Jefa de Trabajos Prácticos de 'Problemas de la literatura argentina' en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani (UBA-Conicet).

Entrevistada por Casán en 'Intrusos', Yañez confesó haber vivido "situaciones incómodas" con Gianola, quien tuvo gestos físicos -como abrazos- "de una confianza que nunca le di. Ocurría en los ensayos. Algún compañero lo ha visto o intuido. Una se da cuenta cuando alguien traspasa la línea del compañero o amigo. Igual, desde el principio pude poner un freno", aclaró.

"¿Por el nombre de tu marido?", inquirió la siempre picante Moria. A lo que Yañez replicó, enigmática: "A veces esas cosas suman, y a veces no".

Más avanzado el reportaje, fue la inquisitiva Marcela Tauro quien, también evitando explicitar su identidad, aludió a Alberto Fernández. "¿A tu pareja le contaste?", preguntó. "En su momento, sí. Pero no...", respondió Yañez. "¿Qué te dijo?", inquirió la cronista de espectáculos. "¿¡Y qué me va a decir!?", replicó la novia del actual candidato a presidente. A lo que Tauro contraatacó: "Lo quiere ir a buscar...". Y una ya a todas luces incómoda Yáñez balbuceó: "Sí, pero no...". Rápida de reflejos, la Casán la sacó del apuro con la consulta -mucho más naif- de otro de sus panelistas.

De Rosario a Olivos

Fabiola Yañez debutó en los medios como co-conductora de 'Junior TV', un programa infantil en Canal 3 de Rosario, entre 2002 y 2004. Allí también hizo un año de locución. Tiempo después se mudó a Buenos Aires para estudiar Periodismo en la Universidad de Palermo y teatro con el maestro Carlos Evaristo.

En su CV figuran cursos de periodismo deportivo (fútbol, con Enrique Macaya Márquez; boxeo, con Osvaldo Príncipi) y de danza (clásica, jazz y ritmos latinos). Habla inglés, portugués y castellano neutro.

Entre sus antecedentes profesionales también figuran: notera en 'Estrictamente personal', programa sobre sexualidad (Canal 6 de Cablevisión Rosario); producciones y portfolios de moda para programa 'Look' (Canal 3 de Rosario); desfiles de temporada invierno y verano en Teatro El Círculo Rosario, boliches y eventos; publicidad televisiva para la marca de bikinis Vandalia.

También hizo producción de una corresponsalía de noticias para la cadena Telemundo; investigación periodística para documental de cine junto al actor Gastón Pauls.

Si bien son muy activos los medios y las redes sociales, Fernandez y Yañez mantienen un bajo perfil como pareja. Cuando el año pasado vacacionaron en la exclusiva isla italiana de Capri, tras reunirse con el papa Francisco en su residencia de Santa Marta, ninguna de las fotos que ella publicó en su cuenta de Instagram incluyó al elegido por Cristina Kirchner para encabezar la fórmula presidencial.

Sin embargo, de vez en cuando ambos publican alguna postal de la intimidad compartida junto a Dylan, el "collie nacional y popular" que adoptaron en 2016 y tiene su propio IG.