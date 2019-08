Quién es la esposa de Kicillof: doctora en Letras y cinturón negro de taekwondo

"Soledad Quereilhac (1975) es Doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es Jefa de Trabajos Prácticos de 'Problemas de la literatura argentina' en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani (UBA-Conicet). Dirige actualmente un proyecto UBACyT de jóvenes investigadores sobre literatura y prensa en la Argentina del período 1870-1940, y ha publicado artículos sobre las relaciones entre la literatura, la divulgación científica y los ocultismos finiseculares. Es autora del libro 'Cuando la ciencia espertaba fantasías. Prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de entresiglos' (Siglo XXI Editores, 2016). Desde 2002, colabora como crítica literaria en el diario La Nación. Coordina la edición de literatura argentina y latinoamericana en la colección Clásica de editorial Colihue. Fue miembro del comité editor de la revista cultural Las Ranas. Artes, ensayo, traducción (2008-2015)".

Así es presentada, en http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/integrante/quereilhac-soledad, la investigadora Soledad Quereilhac (43), esposa de Axel Kicillof (47), candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Frente de Todos, quien se alzó con casi el 50% de los votos, aventajando por 17 puntos a la actual primera mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal.

De bajísimo perfil mediático, son pocas las imágenes suyas en las redes sociales de su compañero de vida -son padres de León y Andrés, de 10 y 7 años- en que se la vislumbra en primer plano. Pero se sabe que ha sido una de sus fieles laderas, especialmente en el tramo final de la campaña de cara a las PASO, que llevó al exministro de Economía a recorrer, durante los últimos 3 años, más de 80 mil kilómetros a bordo de 'Kicimóvil', un Renault Clio de 2011 que se convirtió en una de sus cábalas como pre candidato.

Sin embargo, tuvo su momento de estrellato propio en 2016, cuando visitó varios programas culturales y científicos para presentar su primer libro. "Para Axel, mi esposo", reza la dedicatoria. "Es resultado de la reescritura de mi tesis doctoral, defendida en la Facultada de Filosofía y Letras de la UBA en diciembre de 2010. Entre 2003 y 2009, la investigación fue realizada gracias a la becas doctorales de la UBA y el Conicet", detalla en los agradecimientos.



Pero es en Facebook donde Soledad Quereilhac da rienda suelta a su condición de 'kicilover' incondicional.

Allí, la experta taekwondista (es cinturón negro en esa disciplina), comparte los videos de campaña de su marido, a quien conoció por amigos en común en los tiempos en que ambos eran estudiantes en la UBA. El círculo íntimo del economista asegura que es Quereilhac quien da el visto bueno final a la estrategia discursiva de candidato a gobernador.

En uno de los más recientes videos 'íntimos', Kicillof muestra fotos de su infancia, de su boda e incluso una foto de Evita, autografiada, que le dedicó "Al señor Eduardo Mattulich, con simpatía", abuelo de Quereilhac y el capitán del barco que condujo a la por entonces Primera Dama a Europa en 1947 en el marco de su 'Gira del Arcoiris'.

Revisando su feed en esa red social, es posible dar con algunos posteos críticos de la gestión de Mauricio Macri dirigiéndole sus dardos a la actual Primera Dama, Juliana Awada, como en ocasión del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La única oportunidad en que Quereilhac -miembro del Consejo de Dirección del Archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira)- rompió su 'ostracismo mediático' fue en febrero de 2013, cuando junto a su marido e hijos fue víctima de un escrache a bordo de un catamarán de Buquebús, en el que regresaban desde su casa de fin de semana en Colonia hacia Buenos Aires.

Según consignó El Cronista, "Kicillof, ubicado en la clase turista junto a su familia, debió ser resguardado en la cabina del capitán cuando los pasajeros se percataron de su presencia y comenzaron a insultarlo. Si bien en un comienzo se había negado a ser conducido a un área más tranquila, terminó accediendo ante la tensión del momento, mientras la gente a bordo le reprochaba, entre otras cuestiones, por las restricciones para la compra de dólares".



En declaraciones a Perfil, la esposa del por entonces funcionario sostuvo que "los medios de comunicación contribuyen al clima social porque hablaron de unas polémicas vacaciones. Quisieron hacer una operación sobre nuestra casa, dijeron que era una mansión de dos pisos y es de medio pelo, muy modesta y sencilla".

Y siguió: "Nos gritaban que se bajen, que se bajen. El delirio del que no observó que estábamos en un barco y no podíamos bajar... Hay un cierto inconsciente bastante facho, por pedirle a una familia que se tire al río. Seguro que hay un montón de gente que no está de acuerdo con nosotros, pero nunca nos han puteado".