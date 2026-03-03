El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán tiene implicancias directas en el ingreso de dólares a la economía argentina. Por el boom de Vaca Muerta, las exportaciones podrían aumentar, luego de que el precio del crudo se disparara 18% en una semana. Sin embargo, del lado de la salida de dólares, también habrá impacto: lo que más subió es el precio internacional del gas, justo en los meses donde Argentina arranca a importar GNL para abastecerse en los meses más fríos. Hay dudas por el futuro de la privatización del mercado de GNL, una iniciativa que tenía el Ministerio de Economía. En las últimas semanas, previendo la guerra, el crudo ya había subido 10 dólares el barril, aumentando la previsión de la balanza comercial energética argentina para el año 2026 en u$s 1300 millones, y quedando en u$s 10.000 millones, según estimó Daniel Dreizzen, de Aleph Energy. Con la nueva suba registrada en el arranque de esta semana, luego de que estallara el conflicto bélico el sábado, podría hasta aumentar u$s 1300 millones más. La balanza comercial energética tiene en cuenta el neto entre las exportaciones de energía y las importaciones. En 2025 llegó al récord positivo de u$s 7815 millones. En 2026, de continuar con estos altos precios, podría aumentar 50% más. En la misma línea hizo sus estimaciones Martin Castellano, head of Latam Research del Institute of International Finance (IIF): “Argentina ha vuelto a ser un exportador neto de energía. Estimamos que cada aumento de 10 dólares en el precio del petróleo genera una ganancia inesperada en divisas de u$s 1.700 millones (0,25% del PIB). Hace unos años, el mismo shock habría erosionado la cuenta corriente. Ahora la apuntala”. A partir de 2011, la balanza comercial energética argentina se había vuelto muy deficitaria. En los peores años había llegado incluso a estar negativa en –u$s 4359 millones (2022), cuando arrancó la guerra Rusia-Ucrania. A partir de 2023, con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner (hoy Perito Moreno) y el alza en la producción de Vaca Muerta, se equilibró y recién en 2024 volvió a ser superavitaria. Más allá de la suba del precio del petróleo, lo que más subió es el precio del gas. En el mercado se mira el Dutch TTF Natural Gas Futures. Al martes al mediodía había subido 25% en un solo día. Si se mira la última semana, subió más de 75%. La mayor suba del gas con respecto al petróleo tiene que ver con la afectación directa al abastecimiento. En el caso del petróleo, si bien Irán aseguró que cerró el Estrecho de Hormuz —por donde circula el 20% del petróleo global— en la práctica hay circulación, aunque más restringida. Pero en el caso del gas, hay afectación directa. La empresa Qatar Energy, la mayor productora del mundo, informó que detuvo la producción de GNL tras las represalias de Irán. Más allá del boom de Vaca Muerta, Argentina todavía necesita importar gas vía GNL a partir de marzo/abril para abastecer la mayor demanda invernal. El promedio suele ser de entre 8 y 12 dólares por millón de BTU. Con los actuales precios, el GNL supera los 20 dólares por millón de BTU. En los últimos años cayó la importación de GNL: en 2013 habían sido 103 barcos en todo el año; el año pasado fueron 25 barcos. Pero ahora el precio se duplicó justo cuando arrancan las gestiones. El año pasado, el primer barco llegó el 25 de abril. En todo 2025 hubo 4 licitaciones, que costaron casi u$s 700 millones. Habrá que ver cómo queda este año si estos precios se mantienen. La mayor incógnita hoy en el mercado del gas es cómo quedará determinado el esquema luego de que el Gobierno decidiera privatizarlo. Antes, Enarsa era la encargada de la importación y venta del GNL y el Estado subsidiaba el precio. Este año, el Ministerio de Economía hizo un llamado a licitación para que el servicio lo lleve un privado. Todavía no están los resultados, lo que genera dudas sobre si finalmente se concluirá el proceso o si, a raíz del conflicto, continuará Enarsa con las gestiones. A futuro, el precio del GNL no sería un problema, sino lo contrario. Hay proyectos avanzados: Pan American Energy junto a Golar LNG y el de YPF junto a ENI y XRG. El CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que esto podría traer exportaciones energéticas por u$s 50.000 millones en la próxima década.