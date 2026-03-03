La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para suspender su declaración indagatoria en la causa que investiga una presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por más de $19.353 millones. Desde los clubes vienen denunciando un hostigamiento indebido del juez contra el titular del fútbol argentino y ahora vuelven a reaccionar. Según confirmaron fuentes judiciales, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante desestimó el planteo presentado el viernes pasado por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes habían solicitado la nulidad de la citación a indagatoria. El mismo magistrado ya le había prohibido viajar el pasado viernes a Venezuela, y solo autorizó los viajes a Brasil y Colombia contra entrega de una caución. La convocatoria había sido dispuesta el 19 de febrero último, cuando el magistrado resolvió citar a Tapia, al tesorero de la AFA Pablo Toviggino y a otros dirigentes en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a retenciones impositivas. La causa se centra en la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Desde la AFA afirman que no existe tal deuda hoy. Tapia deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo, mientras que Toviggino fue citado para el viernes 6. En el marco de la investigación, el juez también había dispuesto la prohibición de salida del país para ambos dirigentes, medida adoptada a cuatro meses del Mundial de Estados Unidos. Posteriormente, el magistrado concedió a Tapia el permiso correspondiente pero solo en la primera ocasión. El impulso de la causa se originó a partir de un pedido del organismo impositivo ARCA (ex AFIP), que solicitó al juez Amarante la citación de los dirigentes de la AFA ante presuntas irregularidades detectadas en la institución. Con el rechazo del planteo de nulidad, la indagatoria quedó firme y el proceso judicial continuará según lo previsto. En consecuencia, los clubes reunidos en la AFA habían resuelto avanzar con un paro para la novena fecha del fútbol. Esto lo reconfirmaron hoy por la tarde. La determinación de frenar la actividad impactará no solo en la Primera División, sino también en el resto de las categorías del fútbol argentino, que quedarán igualmente paralizadas durante el próximo fin de semana. Desde la dirigencia entienden que la medida funciona como una señal institucional en medio del conflicto judicial que involucra a la conducción de la AFA. En consecuencia, el calendario ya fue reconfigurado. La novena fecha completa quedará pendiente y será reprogramada en las próximas semanas, aunque desde la organización priorizaron sostener la estructura del torneo sin alterar el desarrollo general de la competencia. En ese esquema, la Primera División retomará su curso el martes 10 de marzo con el inicio de la décima jornada —Newell’s vs. Platense desde las 17.30— y continuará durante la semana, mientras que la fecha once comenzará el sábado 14. Hace una semana, la entidad madre del deporte más popular de Argentina salió al cruce de noticias publicadas en diversos medios en los que se sostiene la existencia de supuestas deudas exigibles en materia fiscal que habrían sido utilizadas como base para la denuncia. “La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, señalaron en un comunicado. Además, sostienen que se realizó un pago “voluntario de estas obligaciones (...) en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente y que, a la presente fecha, se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”. La entidad que conduce Claudio Tapia afirma que “ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción con las normas jurídicas vigentes”. El Comité Ejecutivo decidió entonces —por unanimidad de todos los presentes— la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo, y del resto de las categorías del fútbol, “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.