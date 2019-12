Quién es el hijo de Alberto Fernández

De traje y con corbata pero con un pañuelo con la bandera del orgullo LGBTQ en el bolsillo del saco: así fue vestido este martes a la asunción presidencial Estanislao Fernández, el único hijo de Alberto Fernádez y Marcela Luchetti, divorciados en 2005.

Estanislao, en la asunción presidencial de su padre

El joven de 24 años estudia diseño gráfico e ilustración, trabaja en una compañía de seguros y vive con su novia Natalia Edith Leone hace 2 años en un departamento en Belgrano. Sin embargo, Estanislao es ampliamente conocido en las redes sociales por su trabajo como cosplayer y drag queen, ámbito en el que se lo conoce como Dyhzy. Cuenta con 214 mil seguidores en Instagram, dónde suele compartir las personificaciones que realiza. También era, hasta hoy, muy activo en twitter, pero horas antes de la asunción presidencial, cerró su cuenta.

En una entrevista radial que dio en junio al periodista Franco Torchia, en el programa “No se puede vivir del amor”, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Estanislao habló de su relación con su padre, el presidente Fernández. “Alberto siempre estuvo en mi vida. En los años en los que mi viejo laburaba en la Jefatura de Gabinete, y separado de mi mamá, siempre me fue a buscar al colegio, sin custodia, sin nada. Mi vieja nunca me puso ninguna limitación para verlo”, relató.

Cuando el conductor le preguntó sobre su rol con respecto a la política, Estanislao tomó distancia. “No trabajo para mi viejo, no trabajo para la campaña de mi viejo, salvo que me paguen. Es mi viejo y lo amo. Tampoco me siento peronista, porque no me eduqué tanto con eso, y kirchnerista tampoco. Yo crecí con Néstor y Cristina viniendo a mi casa, Cristina siempre fue muy amorosa conmigo, para mí ellos eran como unos tíos”, dijo, y agregó: “No aceptaría un cargo público porque no soy idóneo, es una autocrítica y la verdad es que muchos deberían hacer eso”.

En la entrevista también opinó sobre la explotación laboral en la Argentina. “Hay negreo con el trabajo de las drag queens en los boliches, se les paga pésimo. Yo he recibido 300, 400, 500 pesos y te dicen ‘esto te sirve para exposición’, es explotación laboral en negro”, explicó Estanislao. Y prosiguió: “Mi primera vez en drag fue para una sesión de fotos de mi amiga Victoria. Necesitaba fotos de hombres y mujeres y yo le dije te hago de los dos. Un poco me escondía al principio, tenía miedo al rechazo de mis viejos. Por lo que nos inculcan desde que somos chiquitos. Como que la homosexualidad era todo un proceso de degradación, eso me lo explicaban en catequesis, ese miedo te lo generan”, subrayó en aquella entrevista.

En cuanto al hecho de que su padre se convierta en el Presidente de la Nación, consultado antes de entrar al Congreso para la ceremonia de Asunción, Estanislao declaró ante la prensa: "Estoy muy feliz, eso es lo importante, daremos todo. Es un 10 de 10".