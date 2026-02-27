La Llama que Llama fue un ícono publicitario de los años 90 que marcó a toda una generación. La publicidad de Telecom, que buscaba promocionar las llamadas a larga distancia, tuvo un impacto tan grande que hoy en día se recuerdan con cariño a los títeres y a las icónicas frases como “Llamá a Chamot”. A más de 25 años de su debut, vuelve a las pantallas de Flow de la mano de Personal con títeres reales, las voces originales de los 90 y el humor de siempre. Es tal el furor de la miniserie que fue declarada como “Interés Cultural” por el Gobierno de la provincia de Jujuy. En una avant-première realizada en Huacalera, a 100 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, Personal presentó la miniserie que será en forma de micro contenidos de entre 4 y 6 minutos. La icónica familia vuelve a la Quebrada de Humahuaca “con la misma esencia, las mismas voces y los mismos personajes que quedaron en la historia”. Para entender la magnitud del impacto de los personajes debemos remontarnos a 1998, cuando Telecom buscaba publicitar los planes de llamadas de larga distancia. La familia de llamas se divertía haciendo chistes simples e ingeniosos por teléfono con fuertes apelaciones a eventos sociales y culturales. Fueron tres años en donde se emitieron 26 comerciales que trascendieron las pantallas y se convirtieron en un ícono de la televisión nacional, tanto así que su campaña de peluches fue un éxito rotundo. Ahora, a más de 25 años del estreno, cambian los teléfonos fijos por smartphones para interactuar con humanos (incluso famosos) y recorrer todo el país. Las llamas estarán adaptadas al mundo actual con celulares inteligentes y redes sociales. La miniserie fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, los responsables de la histórica publicidad argentina que vive aún en el recuerdo colectivo gracias a las nutridas comunidades de fanáticos y las redes sociales. “Los personajes se mantienen vivos porque el humor que tienen es el humor que nos gusta a nosotros, que es una mezcla entre humor absurdo, ácido y tonto”, explica Sebastián Wilhelm. En un mundo dominado por la inteligencia artificial, La Llama que Llama apuesta a un formato que vuelve a las bases con títeres. “Nuestra cabeza todo el tiempo busca el error, busca humanidad. El títere es tan primitivo, la mano de alguien y la expresión nos parecía irremplazable”, cuenta Maximiliano Anselmo. Las redes sociales jugaron un rol fundamental para traer de vuelta el comercial más recordado de la televisión argentina. “Un día en Twitter pongo La Llama que Llama y había comentarios de gente del mismo día y había del día anterior. Esto te digo 20 años después. Al día siguiente fui a ver y siempre había comentarios frescos. Ahí comenzamos a hablar con Maxi”, detallaron los creadores. Personal estrenará el viernes 27 de febrero La Llama que Llama a través de Flow, su servicio de televisión en vivo y streaming. La miniserie contará con 8 episodios en formato de micro contenidos de entre 4 y 6 minutos. Los primeros cuatro capítulos serán lanzados el viernes 27, los siguientes dos el jueves 5 de marzo y los dos finales el jueves 12 de marzo.