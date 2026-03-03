El dólar blue hoy lunes 2 de marzo cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta. El paralelo también culminó febrero con $ 45 de caída. Desde que arranco el año, en tanto, cayó $ 110 ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy martes 3 de marzo cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de cerrar febrero con una baja acumulada de $ 45. Además, se ubica $ 65 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,35%. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista abre a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1611,54. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2787 millones en 35 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.517 millones. El dólar blue hoy martes 3 de marzo cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy martes 3 de marzo se consigue a $ 1457,90 para la compra y $ 1463,40 para la venta. El dólar MEP hoy martes 3 de marzo se ubica a $ 1416,20 para la compra y $ 1423,20 para la venta. El dólar oficial hoy martes 3 de marzo opera a $ 1415. Banco por banco, los precios son: Las acciones locales se preparan para presentar sus balances del último trimestre de 2025, el cual estuvo caracterizado por alta volatilidad política a causa de las elecciones. Se esperan números mejores respecto de la última temporada de balances. Los analistas señalan que existe atractivo y potencial en los papeles locales, aunque también recomiendan selectividad. La bolsa local sigue siendo la de peor performance en el mundo y esta temporada de balances podría mejorar la tendencia de los papeles argentinos. Leé la nota completa en este enlace.