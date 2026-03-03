La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a sacudir los mercados globales y generó un fuerte movimiento en activos considerados refugio. Aunque el dólar se fortaleció en medio de la tensión, el repunte del petróleo, el gas y el oro reabrió el debate sobre si conviene mantener todos los ahorros únicamente en moneda estadounidense. El Brent superó momentáneamente los u$s 85 por barril y acumula un alza cercana al 17% desde el viernes, mientras el precio del gas en Reino Unido saltó por encima de 165 peniques por therm, su nivel más alto en tres años. La interrupción de producción de QatarEnergy tras ataques militares encendió las alarmas sobre el suministro global y recordó el impacto que tuvo la invasión rusa a Ucrania sobre la energía. Si bien el dólar volvió a fortalecerse como activo defensivo, los mercados comenzaron a “recalibrar” el riesgo ante la posibilidad de que el conflicto se extienda. En Wall Street, el S&P 500 llegó a caer con fuerza en la apertura y operaba 1,23% abajo a mitad de rueda, mientras en Europa el FTSE 100 retrocedió 2,75% y las bolsas de Alemania y Francia más de 3%. El temor central es inflacionario: un alza sostenida del crudo y el gas puede encarecer combustibles, transporte y alimentos y obligar a la Reserva Federal a mantener tasas altas por más tiempo. Ese escenario complica tanto al consumo como a sectores intensivos en energía, incluida la industria tecnológica y de inteligencia artificial. El oro fue uno de los grandes ganadores de la jornada: subió 2% y volvió a ubicarse en máximos de un mes, superando momentáneamente los u$s 5.400 la onza. El metal precioso suele beneficiarse cuando crecen la inflación y la incertidumbre y volvió a captar fuerte demanda. Para quienes viven en Estados Unidos, la estrategia más repetida por analistas no es abandonar el dólar, sino reducir la concentración. En un escenario de alta volatilidad energética y riesgos globales, diversificar entre liquidez, metales y activos reales aparece como una forma de proteger el ahorro frente a shocks externos.