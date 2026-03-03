Javier Milei dejó un mensaje de más reformas, apertura comercial y desregulación en su tercera inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso. Volvió a defender el equilibrio fiscal como base de su plan económico y planteó un año de mucha actividad legislativa para generar un entorno que dé lugar a la inversión privada como motor de crecimiento. Con presupuesto por primera vez en su gestión, remarcó que es uno “sin déficit fiscal” y “libre de default” ratificó que el equilibrio se sostuvo mediante recorte del gasto y no con suba de impuestos, y destacó la reducción “en un 30% del gasto primario del Estado nacional en términos reales”.