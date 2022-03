Viven del trading y viajan por el mundo hace 20 años: la familia que recorrió 65 países en barco gracias a la especulación financiera

¿Te imaginás dejar todo para vivir una vida nómada? Esta pareja estadounidense se animó y lleva más de 20 años dando vueltas al mundo. Pero lo que podría ser el sueño de muchos requiere mucho esfuerzo y constancia.

Los protagonistas de esta historia son Patrick y Ali Schulte, que en sus primeros años juntos vivían de forma tradicional en Chicago, yendo a trabajar todos los días y con un departamento grande. Patrick se dedicaba al mundo de las inversiones, mientras que Ali era secretaria en una firma de abogados.



"Nuestra vida era bastante sencilla. Vivíamos en el centro e íbamos a todas partes andando. Teníamos nuestra pizzería favorita", comentó Patrick en una entrevista a Business Insider.



Patrick y Ali son pareja desde sus 16 años y a los 28, cuando todos esperaban que formaran una familia y se mudaran a una casa en las afueras de la ciudad, ellos decidieron que ese estilo de vida no era el que querían.

Una parte del recorrido lo hicieron en una camioneta Volkswagen de 1958.

En ese momento, a finales de 2002, Patrick le propuso a Ali un cambio. Estaban tomando una cerveza en su pizzería favorita, cuando Patrick le planteó a su novia la idea de dejar sus trabajos y tomarse unas minivacaciones para navegar por el mundo . El plan era dejar de trabajar temporalmente, vivir de sus ahorros y volver a trabajar cuando estos se fueran agotando.



El plan era totalmente nuevo para los dos: ninguno tenía experiencia navegando y, de hecho, nunca habían viajado muy lejos. "Si íbamos de Minnesota a Wisconsin en el coche, ya lo considerábamos toda una aventura", contó Patrick.

Así y todo decidieron aventurarse. Se tomaron un año para planear y vender todas sus pertenencias, incluido su departamento, y compraron un catamarán de 10 metros en Florida. En ese momento, Patrick llevaba 3 años haciendo trading en el mercado de opciones de soja del Chicago Board of Trade (el mercado de opciones y futuros más antiguo del mundo). Patrick no trabajaba para ninguna entidad, invertía para sí mismo, de modo que se asignó un sueldo de unos 23.000 euros anuales, y ahorraba el resto de beneficios. Junto al sueldo de Ali, tenían suficiente para pagar la hipoteca y vivir de manera sencilla.

La vida dentro del barco.

En noviembre de 2003, un año después de su conversación en el Lou Malnati's, ya vivían en su barco en las Bahamas.

Los ahorros les alcanzaban para vivir un par de años sin trabajar, así que navegaron de las Bahamas hasta Panamá y luego cruzaron el Atlántico hasta Europa.

Vivir en el barco les costaba unos 3000 euros al mes, y fueron muy cuidadosos con sus gastos: "Llevábamos nuestras finanzas al detalle. Anotábamos cada centavo que gastábamos, lo clasificábamos y hacíamos un seguimiento", dijo Patrick.

Sabían que los ahorros no iban a durar para siempre, así que el plan original era volver a Chicago cuando se terminara el dinero. Sin embargo, se enamoraron de ese estilo de vida, así que hicieron todo lo posible por seguir viajando. Finalmente el viaje se extendió a cuatro años para cuando se terminaron los ahorros.

La pareja tiene dos hijos.

Para el 2007 todo lo relacionado con el mundo de la inversión se había digitalizado. "Las cosas habían cambiado. Mi trabajo en Chicago ya no existía: todo había pasado a ser online", contó Patrick a Business Insider. Así que empezaron a pensar nuevas formas de costear sus viajes.

Cambiaron el agua por la ruta. Vendieron su barco y compraron una camioneta Volkswagen de 1958. Patrick escribió un libro titulado Bumfuzzle sobre su navegación alrededor del mundo y publicó artículos para varias revistas. Eso les permitió ganar algo, pero no lo suficiente. Así que se enfocó en el trading, una actividad que podía hacer desde su nueva casa sobre ruedas: "No podía estar activo todos los días, pero cuando nos quedábamos en un lugar durante un tiempo, me conectaba y hacía trading".



Para ser un buen trader, dice, hay que dejar de lado las emociones. "Una de las primeras cosas que aprendemos es que el mercado no se va a preocupar por ti. Hay que ser impasible, no dejarse llevar por las pérdidas y pasar a la siguiente operación". Aunque es un trabajo que implica habilidad, Patrick afirma que "unas veces ganas y otras pierdes".

A medida que el blog de viajes de Patrick y Ali fue aumentando el número de lectores, más gente empezó a preguntarles cómo financiar un estilo de vida por carretera. Eso llevó a Patrick a publicar su segundo libro, Live on the Margin. Las preguntas seguían llegando, así que motivado por eso fundó junto a un socio Wanderer Financial, una empresa que ayuda a la gente a financiar su propio estilo de vida nómada. Ofrecen afiliaciones anuales para las personas que quieren hacer crecer activamente sus carteras mediante la inversión activa.



Parte de la razón por la que Patrick y Ali han podido mantener su estilo de vida en la ruta es porque aprendieron a vivir con menos. Cuando se mudaron al catamarán, no había mucho espacio. "Cuando vivis en un sitio pequeño, no puedes acumular mucho. Se elimina por completo la idea de ir de compras y comprar cosas por capricho", comentaron.



La pareja tiene una hija de 12 años y un hijo de 10, y tienen muy pocas posesiones, lo que les permite ahorrar dinero y ser flexibles. "Hacemos 6 valijas y nos vamos del país", explica Patrick, que dice haber viajado a más de 65 países.



Hoy viven en un barco atracado en Aruba y planean navegar hasta Panamá en los próximos 2 meses. "Si querés llevar una vida similar y minimalista en la ruta, todo empieza por entender bien tus finanzas y lo que estás dispuesto a sacrificar", concluye Patrick.