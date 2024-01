Vacaciones 2024: los consejos para ahorrar y viajar más barato que todo turista debe conocer

Salir de vacaciones puede ser un gran gasto para muchos argentinos en esta temporada 2024, debido a la delicada situación económica del país.

En diálogo con El Cronista Celeste Sánchez, periodista especializada en economía familiar, detalla sus consejos sobre cómo ahorrar en Argentina para poder ir de vacaciones, sin gastar demás.

Luego de atravesar una crisis económica personal, que la llevó a profundizar sobre el tema, decidió compartir todo el conocimiento y crear la plataforma "Dinero en orden". En ese espacio comparte material gratuito sobre cómo mejorar el manejo del sueldo.



¿Cómo ahorrar en Argentina 2024?

Ante la frase de "con estos precios no se puede ir de vacaciones", Celeste Sanchez comparte algunas herramientas para ahorrar y afrontar los próximos viajes de una manera mucho más sólida y fácil.



Una de las oportunidades financieras que mencionó son los fondos comunes de inversión. "Son una herramienta que ofrecen todos los bancos a sus clientes para proteger el valor de los ahorros. Aunque muchos destacan que hoy no tienen tanta rentabilidad como antes, siempre va a ser mejor poco rendimiento a que nada", comentó.

Ni nueces ni almendras: el fruto seco que reduce el azúcar en sangre y previene la diabetes de forma natural

Canadá busca latinos para 82 profesiones: paso a paso y requisitos para pedir la visa laboral

"No tener un presupuesto es como ir de acá a Córdoba sin GPS cuando nunca fuiste, te va a llevar mucho más tiempo y te vas a perder", compartió la especialista. En este caso, el presupuesto es la guía que ayuda a organizar nuestra economía familiar.



Además, Celeste plantea que la educación financiera parece ser una gran solución, no solo para los viajes, sino para ordenar toda nuestra vida económica.

¿Cómo viajar más barato en Argentina?

Las vacaciones son un gasto grande que se puede prever y estipular durante todo el año, por eso es necesario comenzar a planificarlas en cuanto esté definido el destino y la fecha.



Ser flexible con las fechas es una ventaja para ahorrar . Siempre se debe tener en cuenta que "los precios del destino dependen del momento del año en el que te vas, muchas veces con la misma plata uno se puede quedar más días".

Si el empleo permite viajar fuera de temporada, "lo ideal sería dejar las vacaciones para después de julio, cuando se calcula que inflación va a ser menor".

Ni oliva ni girasol: el aceite vegetal que tiene más omega-3, reduce el colesterol y es mejor para cocinar

El país más seguro del mundo tiene pueblitos hermosos, sueldos de u$s 6000 y se puede emigrar ya

¿Cómo usar las tarjetas de crédito en las vacaciones?

Unos de las herramientas financieras más usadas por los argentinos durante la temporada alta son las tarjetas de crédito, ya que pueden ayudar a afrontar grandes gastos.

"Las tarjetas de crédito son medio de pago, no son una forma de suplir ingresos que no tenés. Si vos todos los meses tenés que recurrir a las tarjeras porque no estas llegando a fin de mes, hay que pensar el por qué y cómo vas a hacer cambiar la situación"

Sánchez detalló que "el uso correcto es entenderla como un medio de pago, que sabiendo que al mes siguiente vas a tener con qué pagarlo, porque ya te preocupaste durante un tiempo de guardar el dinero".

Emigrar: el país caribeño que le abre las puertas a los mayores de 40 que se quieran retirar en un paraíso natural

El té que detiene la caída del pelo y refuerza el cuero cabelludo

Viajes Baratos: tips para ahorrar

La especialista en Economía Familiar brindó algunos consejos clave para gastar menos en las próximas vacaciones:



Uno de los puntos que pueden ayudar a reducir los gastos es establecer un presupuesto diario. "Si no pones un límite diario, lo más probable es que los primeros días te gastes todo y los últimos días estés comiendo galletitas de agua".

La comida es uno de los gastos más grandes a la hora de viajar, por eso es importante controlar y planificarlos. "A penas llegás debés hacer un stock de cosas que sabes que vas a necesitar después, tanto las comidas del mediodía como las de la noche. La clave está en planificar el gasto de comida, que no tiene que ser extravagante, sino que lo que comprás en una semana en tu casa, lo comprás de vacaciones", señaló Celeste.

Otro de los puntos que influye directamente sobre el costo de la salida es el lugar al que iremos, y la zona donde alquilemos. "Es mejor ir más cerca y tener vacaciones igual, antes de suspenderlas".